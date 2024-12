OL ‍: Rayan Cherki répond à Pierre Sage, c'est total régal 

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Remplaçant contre Nice la semaine dernière après un match décevant face à Qarabag, Rayan Cherki était cette fois titulaire à Angers (0-3). Et le milieu offensif de 21 ans a prouvé à Pierre Sage qu’il était indispensable à l’OL.

Trop individualiste aux yeux de Pierre Sage lors du déplacement de l’Olympique Lyonnais à Qarabag jeudi dernier, Rayan Cherki avait débuté sur le banc à la surprise générale face à l’OGC Nice il y a une semaine. Un choix sans conséquence puisque les Gones s’étaient imposés face aux Aiglons. Ce samedi soir à Angers, l’entraîneur de l’OL avait pris la décision de remettre Rayan Cherki dans le onze de départ. Et il ne devrait pas regretter son choix au vu de la prestation XXL livrée par l’international espoirs français. Dans tous les bons coups offensifs et auteur du deuxième but lyonnais, Rayan Cherki a régalé, confirmant son excellent niveau du début de saison. Une prestation saluée par les supporters angevins eux-mêmes, qui ont applaudi le meneur de jeu lyonnais à sa sortie.

L1 : L'OL s'offre une belle promenade angevine https://t.co/sH8NnkaFgU — Foot01.com (@Foot01_com) December 7, 2024

« Encore une top performance collective de l'équipe, grosse maîtrise a l'extérieur malgré tout. Rien de négatif à ressortir. Individuellement des belles performances, Cherki, Tagliafico, AMN, Mata en premier » a publié @Yannis_LB de Winamax sur X. Un avis partagé par son collègue Sofiane Zouaoui. « Le potentiel technique de cette équipe dans des styles différents entre Cherki, Fofana, Mikautadze, Matic ou Maitland-Niles, c’est à mourir de rire. Si tout ça est supporté par un contre-pressing efficace comme aujourd’hui, t’es tranquille sur beaucoup de matchs » a-t-il analysé.

Rayan Cherki homme du match de l'OL à Angers

Chez les supporters aussi, on a grandement apprécié la prestation livrée par Rayan Cherki. « Quel match de Cherki, ça fait plaisir s’il peu être à ce niveau la semaine pro ce serait parfait », « C’est facile le foot pour Cherki », « Collectif bien huilé, équipe type affirmée, Tolisso la renaissance, Cherki royal, Mikautadze qui retrouve des sensations : l’OL termine en boulet de canon 2024 » ou encore « Cherki… Quel match encore de celui-là » peut-on lire sur les réseaux sociaux ce samedi soir. A n’en pas douter, la prestation livrée par Rayan Cherki a conquis tout le monde. A confirmer dès la semaine prochaine avec deux rendez-vous corsés face à Francfort et le PSG.