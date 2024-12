Angers échappe au carton rouge, l'OL sous le choc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les polémiques arbitrales ne sont pas rares ces dernières semaines avec l’OL et le match face à Angers n’échappe pas à la règle. Après moins de 20 minutes, les supporters lyonnais crient déjà à l’injustice.

L’Olympique Lyonnais est ce samedi soir sur la pelouse d’Angers et après seulement vingt minutes de jeu, le match aurait pu basculer. Sur une action anodine, Bamba Dieng s’est rendu coupable d’un tacle très dangereux sur Clinton Mata. L’ancien attaquant de l’OM y a été de bon coeur, avec les deux pieds décollés et l’arbitre Marc Bollengier a d’abord sorti un carton jaune. Une sanction qui ne convenait pas à Alexandre Lacazette, lequel a réclamé la VAR pour que cela se transforme en carton rouge. Si le capitaine lyonnais a eu lui aussi pris un avertissement, il a obtenu gain de cause puisque M.Bollengier a été voir les images. Tout le monde s’attendait alors à ce que le buteur sénégalais du SCO soit exclu mais contre toute attente, la décision du carton jaune a été maintenue.

🟨 Carton jaune pour Bamba Dieng suite à ce tacle ! L'arbitre appelé par le centre VAR a maintenu le carton.#SCOOL pic.twitter.com/4PFypzN879 — Free FOOT (@FreeFoot) December 7, 2024

Un scandale pour les supporters lyonnais, lesquels n’en reviennent pas. « Ceux qui croient au complot OLFP, j’espère vous regardez bien », « J'ai le sentiment que la direction de l'arbitrage a donné des consignes suite à Nice, et qu'on va se faire enfler », « On sait tous que c'est pour compenser le penalty pas sifflé conte Nice », « La VAR est intervenue à 6 reprises pour annuler des buts, penalties ou carton rouge en faveur de l’OL cette saison TCC. », « C'est bien. Ce détraqué de Florian Maurice s'est donné en spectacle et ça a marché. Lyon dérange » ou encore « Cette erreur d'arbitrage est nettement plus scandaleuse que celle de la semaine dernière » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où la communauté lyonnaise s’insurge du carton rouge non distribué à l’encontre de Bamba Dieng. Une polémique de plus à mettre à l’actif des matchs impliquant l’OL, après le très mouvementé match face au Stade Rennais le week-end dernier.