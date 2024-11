OL ‍: Mikautadze savoure son premier doublé européen

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Georges Mikautadze, double buteur lors de la victoire de l’OL à Qarabag en Europa League ce jeudi soir (4-1) : « On venait de vivre quelques matchs nuls, et on voulait vraiment retrouver le chemin de la victoire. La première mi-temps a été difficile, mais le coach a fait des changements qui ont payé. Je suis content qu’on ait réussi à gagner. Pour le premier but, j’aime bien faire mes appels en retrait, ça m’aide à me positionner au mieux. Le deuxième, c’est plus un but d’instinct ; je suis un joueur d’instinct, je n’ai pas trop réfléchi, j’ai juste agi. Il faut savoir profiter de chaque moment, bien s’hydrater et rester concentré. Maintenant, il nous reste un match important contre Nice ce week-end », a lancé l’attaquant géorgien sur OL TV.