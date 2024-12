OL ‍: 30 millions, un coup de marteau pour sauver Lyon

En quête de liquidités lors du prochain mercato pour passer sans encombre le péage de la DNCG en fin de saison, l’Olympique Lyonnais pourrait se séparer de Rayan Cherki dès janvier.

Il y a quelques semaines, le gendarme financier du football français a tapé fort sur les doigts de John Textor en infligeant notamment une rétrogradation conservatoire en L2 et une interdiction de recrutement pour le prochain mercato. Histoire d’éviter le pire en fin de saison, l’OL va donc devoir ramener entre 100 et 200 millions d’euros. Une mission que Textor veut mener à bien pour faire taire ses détracteurs. Si une première bonne nouvelle est tombée ce week-end, avec les 71 millions d’euros empochés par Botafogo, autre club du groupe Eagle Football, grâce à la victoire en Copa Libertadores, Lyon va quand même devoir vendre certains joueurs lors du prochain marché des transferts. Pour équilibrer ses comptes, l’OL s’apprête à se séparer de plusieurs éléments, comme Orban, Zaha ou Caqueret. Mais si les Gones veulent bien renflouer leurs caisses, il va falloir qu’ils vendent des joueurs bankables, à l’image de Fofana ou Cherki.

🚨🚨 | According to The Athletic, #WestHam is scouting players from #Ligue1, with Lyon playmaker Rayan Cherki being one of their reported targets.#EPL | #France pic.twitter.com/cXHylbq3lt