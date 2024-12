L’OL a trouvé son sauveur au mercato, les offres pleuvent

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a besoin de vendre et l’idéal serait bien sûr de renflouer les caisses du club en se séparant de joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Pierre Sage. En ce sens, un potentiel départ d’Ernest Nuamah est vu d’un bon oeil.

Le mercato hivernal approche et logiquement, Pierre Sage croise les doigts pour que Malick Fofana ou encore Rayan Cherki ne soient pas sacrifiés. L’Olympique Lyonnais est dans l’obligation de vendre pour se conformer aux contraintes de la DNCG et pour John Textor, il ne sera pas simple de trouver un équilibre entre le sportif et le financier. L’idéal serait à coup sûr de se séparer des joueurs qui ne jouent pas, même si ce ne sont pas forcément les mieux valorisés sur le marché des transferts. A en croire les informations de Foot Mercato, un homme coche toutes les cases pour quitter l’OL au mercato de janvier, il s’agit d’Ernest Nuamah.

L’international ghanéen n’est pas un titulaire dans l’esprit de Pierre Sage, mais il a tout de même une belle valeur marchande en Europe. La preuve, trois clubs de Premier League sont toujours très intéressés par son profil. Le média spécialisé affirme que l’Olympique Lyonnais est ouvert à un départ de son joueur cet hiver et a fixé son prix à 25 millions d’euros. Un prix « espéré » par le club rhodanien, qui sait toutefois qu’il ne sera pas en position de force dans les négociations au vu de sa situation financière et qui pourrait laisser partir son joueur pour un peu moins. Fulham et Everton sont à l’affût, prêts à dégainer une proposition concrète à l’OL, tout comme Crystal Palace.

Trois clubs anglais sont bouillants sur Nuamah

De sources anglaises, les Eagles ont rejoint la bataille pour tenter de s’offrir Ernest Nuamah au mercato. La question est maintenant de savoir si le joueur, qui avait très mal vécu son départ avorté l’été dernier, ouvrira cette fois la porte à un transfert alors qu’il semble dans une impasse à Lyon, où Rayan Cherki et Malick Fofana sont clairement devant lui dans la hiérarchie des ailiers. L’OL ne devrait en tout cas pas manquer de sollicitations pour Ernest Nuamah au mois de janvier, tout est maintenant question de savoir si les clubs intéressés seront prêts à combler les exigences de John Textor dans ce dossier.