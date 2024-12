Gift Orban mis à l'écart, l'OL double son prix

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De nouveau écarté pour le match face à l’OGC Nice (4-1) dimanche, Gift Orban a totalement perdu les faveurs du coach Pierre Sage. L’Olympique Lyonnais ne s’opposera sans doute pas à son départ cet hiver, surtout si l’attaquant nigérian permet de réaliser une plus-value inattendue.

Les avants-centres de l’Olympique Lyonnais sont lancés. Après le doublé de Georges Mikautadze face à Qarabag (victoire 1-4) jeudi en Ligue Europa, c’est Alexandre Lacazette qui s’est offert un triplé contre l’OGC Nice trois jours plus tard. Une excellente nouvelle pour Pierre Sage qui verra encore moins la nécessité de réintégrer Gift Orban. Cela devient une habitude cette saison, l’attaquant nigérian n’était même pas convoqué pour affronter le Gym. L’ancien joueur de La Gantoise a totalement disparu des plans de l’entraîneur des Gones.

Autant dire que Gift Orban ne sera pas retenu cet hiver. Compte tenu de la situation financière du club rhodanien, le propriétaire John Textor évoquait la nécessité de vendre cinq à six joueurs. Et le nom du flop risque d’apparaître tout en haut de la liste. Lui qui conserve une belle cote sur le marché des transferts malgré ses difficultés. A en croire la source espagnole Fichajes, Gift Orban plaît beaucoup en Allemagne où le RB Leipzig et le Borussia Dortmund pensent à le recruter en janvier.

L'OL voit grand pour Orban

De quoi envisager un rebond intéressant pour le banni de Pierre Sage, ainsi qu’une plus-value inattendue pour l’Olympique Lyonnais. On apprend effectivement que le club membre de la galaxie Eagle Football est prêt à négocier le transfert de son attaquant pour 25 millions d’euros ! Le prix paraît très élevé, surtout lorsque l’on se souvient que Gift Orban était arrivé à Lyon pour 12 millions d’euros (hors bonus) en janvier dernier. Depuis sa signature, il est clair que sa valeur n’a pas dû augmenter.