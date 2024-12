Trahi par l'OL, il claque la porte avec rancoeur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré un statut de jeune joueur très prometteur, Mahamadou Diawara est très peu utilisé par Pierre Sage à l’OL cette saison. Et cela déçoit le milieu de terrain, à qui l’on avait promis un temps de jeu important.

Du haut de ses 19 ans, Mahamadou Diawara avait bluffé les supporters de l’Olympique Lyonnais la saison dernière en réalisant quelques matchs prometteurs dans un contexte pas toujours simple, alors que le club rhodanien amorçait une remontada depuis les profondeurs du classement. Cette saison devait être celle de l’éclosion pour l’ancien joueur du Paris SG, malgré une féroce concurrence incarnée par Tessmann, Tolisso, Matic, Veretout ou encore Caqueret au milieu de terrain. Malheureusement pour lui, Mahamadou Diawara est le grand perdant de l’intersaison à l’OL, où les recrues ont pris du galon à tel point que l’ex-Titi du PSG ne joue plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mahamadou DIAWARA (@m_dwr8)

Utilisé à seulement quatre reprises avec les professionnels, le natif de Longjumeau tombe de haut. Et il y a de quoi selon Foot Mercato, qui affirme que le milieu de terrain d’1m87 avait reçu des garanties de la part de l’Olympique Lyonnais lors de l’intersaison au sujet de son temps de jeu. Mahamadou Diawara avait des convoitises mais pour le garder, l’OL lui a promis qu’il jouerait et qu’il serait dans la rotation des milieux de terrain. Six mois plus tard, le joueur ne peut que constater que le board lyonnais et Pierre Sage n’ont pas tenu leur promesse.

Diawara très déçu de son temps de jeu à l'OL

Cette situation devrait sauf grosse surprise conduire au départ de Diawara dès le mercato hivernal selon le média spécialisé, qui explique que l’OL attend tout de même entre 4 et 5 millions d’euros pour lâcher un joueur dont le potentiel n’est pas remis en cause en interne. Reste maintenant à voir quels seront les clubs disposés à payer une telle somme pour un joueur qui n’a finalement qu’une poignée de matchs professionnels au compteur depuis le début de sa carrière. La semaine passée, l’intérêt de Villarreal était évoqué en Espagne tandis que le FC Nantes semblait également à l’affût mais davantage pour un prêt. Lyon voit en tout cas ce dossier comme une belle opportunité de récupérer un joli chèque dans le contexte financier que l'on connaît.