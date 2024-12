OL ‍: Rayan Cherki a « ‍une paire de c… énorme ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Placé au placard en début de saison pour l'obliger à prolonger son contrat avec l'OL, Rayan Cherki montre depuis cela qu'il est un footballeur unique en son genre. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est également un bon boxeur.

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais défiera le PSG au Parc des Princes avec l'objectif clairement affiché de bousculer le leader de la Ligue 1, ce qui permettrait par ailleurs à l'équipe de Pierre Sage de recoller vers les hauteurs du classement. Pour cela, le club de John Textor compte sur un Rayan Cherki inspiré et motivé à l'idée de faire tomber Paris, où son nom avait été évoqué avec insistance lors du dernier mercato. Depuis qu'il a été sorti du loft et qu'il a prolongé avec son club formateur, le vice-champion olympique signe des prestations de très haut niveau, justifiant tout le bien qu'on disait de lui depuis quelques saisons sans que cela se confirme. Parmi les nombreuses explications à cette progression foudroyante, il y a plusieurs explications. Et l'une mène à une salle de boxe française que Cherki fréquente très assidument à Villeurbanne.

Ensemble jusqu’au bout 🦁

Merci pour cette ambiance 🔥 pic.twitter.com/feuycE2qoW — Rayan Cherki (@rayan_cherki) December 12, 2024

Deux fois par semaine, au moins, le jeune footballeur de l'Olympique Lyonnais va mettre les gants du côté de Cross Counter, à Villeurbanne, et il y démontre d'incroyables qualités. « La boxe l’aide avant tout pour gérer ses émotions et le stress. Rayan est prêt à faire des combats, il a une paire de c… énorme, il a des appuis de malade et une sacrée frappe. Les gens seraient surpris de voir son niveau de boxe. En boxe, on travaille la résilience et on apprend à sortir de sa zone de confort. Quand vous apprenez à combattre, vous gagnez en confiance en vous », explique, dans Le Parisien, Fayçal Omrani, l'entraîneur du club que fréquente Rayan Cherki très assidument.

Du côté de l'OL, on ne peut que se réjouir de voir le joueur de 21 ans prendre ainsi une telle ampleur sur le plan sportif sans se prendre pour un autre. Il faut désormais ce que l'avenir réserve à Rayan Cherki, sa présence à Lyon la saison prochaine étant loin d'être acquise au moment où Thiago Almada s'apprête à rejoindre le club de John Textor.