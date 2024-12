L’OL n’arrivera jamais à la cheville de Botafogo pour Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a livré qu'il ne pourrait pas faire mieux que le titre gagné ce week-end par Botafogo. L'OL et l'Europe ne font pas le poids par rapport au Brésil.

Expansif président de plusieurs clubs de football dans le monde, John Textor adore partager son temps aux quatre coins de la planète. Capable de voir un match sur deux continents à quelques heures d’écart, l’Américain s’est concentré sur l’Amérique du Sud ces derniers jours. Botafogo jouait la finale de la Copa Libertadores, remportée face à l’Atlético Mineiro au terme d’un match assez fou. Une vraie fierté pour le patron du groupe Eagle, qui n’a pas caché que ce succès suprême pour Botafogo était de loin le trophée qui pouvait lui tenir le plus à coeur. Alors que le triomphe dans les grands championnats européens est souvent le plus prisé et le plus suivi médiatiquement, pour John Textor, l’Amérique du Sud est ce qui se fait de mieux.

John Textor et sa relation spéciale avec l'Amérique du Sud

« Ils ont travaillé tellement dur et ils l’ont gagnée ! Je les aime! Ils disaient que nous n’étions pas forts mentalement et nos garçons ont prouvé le contraire. Ils avaient tort. J’ai grandi en Floride qui entretient des relations fortes avec l’Amérique du Sud. Pour moi, c’est plus important que tout ce qui se passe en Europe. C’est phénoménal », a confié John Textor à ESPN, histoire de faire comprendre qu’il avait déjà réussi son projet sur le plan sportif et au sujet des titres conquis. Avec les retombées financières, son groupe entier pourrait même faire une jolie opération sur le plan financier.

Mais en ce qui concerne son club « chouchou », les Lyonnais auront bien compris que Botafogo tient particulièrement à coeur de John Textor, pour qui un succès en Amérique du Sud vaut bien plus qu’un triomphe en Europe. Tant que l’Américain maintient l’OL à flot et en fait une équipe compétitive à même de gagner enfin des titres, les fans rhodaniens lui pardonneront peut-être cette sortie médiatique un lendemain de titre majeur.