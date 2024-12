OL ‍: Un problème va tout gâcher, Pierre Sage est prévenu

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a pulvérisé Nice ce dimanche en Ligue 1. Le club rhodanien va bien offensivement mais inquiète toujours un peu concernant sa défense.

Lyon a fait plus que le travail ce dimanche à domicile en Ligue 1 face à Nice. De quoi prendre la cinquième place et espérer bien mieux en cette fin d'année. Les hommes de Pierre Sage ont néanmoins encore du travail devant eux afin de gagner en régularité. Si le secteur offensif carbure à plein régime, ce n'est pas vraiment le cas de la défense. Contre Nice, les Rhodaniens ont encaissé un but mais auraient pu en prendre bien plus. Un but a été refusé aux Aiglons et un penalty oublié. Aussi, Lucas Perri aura sorti quelques dangers de sa surface. Selon certains observateurs, l'OL va devoir faire son autocritique derrière, sous peine de tout gâcher. Ce n'est pas Sidney Govou qui dira le contraire.

L'OL fait peur à Sidney Govou

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une chronique pour Le Progrès ce lundi, l'ancien du club lyonnais est revenu sur le succès face à Nice, tout en tempérant : « L’OL a gagné parce qu’il a eu trois milieux à un très grand niveau. La relation avec les attaquants a été très intéressante, avec Tolisso, qui m’impressionne, Veretout, qui a marqué, et Matic qui reste un excellent joueur quand ça joue à son rythme. Par leur expérience, les milieux ont permis d’amener les ballons dans la surface à Alexandre Lacazette. (...) En défense, l’OL s’en est certes sorti, mais l’arbitrage a rééquilibré les choses par rapport au match de Reims. (...) Je reste quand même inquiet sur l’aspect défensif. C’est passé face à Nice, qui a été pas mal offensivement, mais ça ne passera pas toujours comme ça. Est-ce que ça vient des changements ? Derrière, il faut de la continuité. Pour des objectifs plus élevés, ça peut devenir un problème ». Pour l'OL, les grands matchs vont s'enchainer avant la fin de l'année et l'équilibre défensif sera mis à mal. Parmi les chocs à venir, ceux contre Francfort en Ligue Europa et face au PSG en Ligue 1.