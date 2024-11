4-1 à Qarabag, Pierre Sage secoue ses joueurs

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Large vainqueur du Qarabağ FK, l'Olympique Lyonnais a retrouvé le top 8 du classement de la Ligue Europa. Pierre Sage préfère toutefois calmer l'euphorie autour du score, très flatteur selon lui.

En Azerbaïdjan face au Qarabağ FK, l'Olympique Lyonnais jouait en grande partie sa qualification directe pour la suite de la Ligue Europa. Après la désillusion face à Hoffenheim, il fallait absolument l'emporter ce jeudi soir pour retrouver le wagon de tête du classement. Quatre buts inscrits, un seul encaissé et les Lyonnais font le voyage retour le sourire aux lèvres. Pour Pierre Sage, il ne faut toutefois pas tomber dans l'euphorie du résultat du match, lequel est très flatteur compte tenu des grosses lacunes dont ont fait preuve ses joueurs sur la pelouse du Stade Tofiq-Béhramov. En conférence de presse, à l'issue de la rencontre, il a calmé le jeu face aux journalistes.

Pierre Sage a vu un gros problème pour l'OL

« Le score est très flatteur et ne correspond pas au match, car l’adversaire aurait pu marquer une ou deux fois, parce qu’on a rencontré un gros problème tactique défensif. Qarabag aurait pu marquer plus et mérité au moins de revenir au score. Le match aurait été totalement différent. Avec la rentrée de Tolisso, ça n’a pas été parfait, mais on était mieux sur le plan défensif. On pouvait récupérer les ballons et on pouvait faire mal en transitions, notamment sur le premier but et en deuxième mi-temps aussi. Je suis content de la réponse donnée par ces joueurs-là, mais le match et sa tournure sont liés à l’aspect tactique. Dans l’attitude et l’engagement des joueurs, on peut être satisfait. Le fait que l’ambiance se soit maintenue tout le match, est aussi liée à la prestation de Qarabag. Mikautadze a été à la réception de deux centres où il fallait être, mais il a aussi été très présent dans les zones, offensive et défensive, il dégage beaucoup d’intensité, c'est communicatif pour ses partenaires », a déclaré Pierre Sage, qui n'hésite donc pas à pointer du doigt les problèmes tactiques défensifs de sa formation, lesquels devront être retravaillés avant la réception de l'OGC Nice dimanche 1ᵉʳ décembre prochain.