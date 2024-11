Le remplaçant de Lacazette est devenu trop grand pour l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les supporters lyonnais ont sans doute le regard un peu tourné vers Buenos Aires ce samedi. Autre club de John Textor, Botafogo défie l'Atlético Mineiro en finale de la Copa Libertadores avec plusieurs joueurs appelés à sauver l'OL, sur le terrain ou en coulisses.

John Textor est un peu un Docteur Jekyll et Mister Hyde dans le monde du football. Financièrement, l'Américain n'est pas un modèle. Il joue beaucoup avec la dette, la circulation de capitaux aux quatre coins du monde et il demeure assez flou sur son projet à long terme. Sportivement, par contre, il fait progresser ses clubs. L'OL peut en témoigner, ayant retrouvé l'Europe après 2 ans d'absence. Le meilleur exemple reste quand même Botafogo. Le club carioca végétait en deuxième division en 2021 alors qu'il peut faire le doublé championnat-Copa Libertadores trois ans plus tard. Cela est dû à un effectif plus fort que jamais.

Igor Jesus va rapporter gros à l'OL

Les principaux cadres de l'équipe sont le jeune argentin Thiago Almada, l'ailier brésilien Luiz Henrique et l'attaquant Igor Jesus. Ces trois hommes étaient destinés à venir dans le Rhône dès janvier prochain mais les récents problèmes financiers de l'OL remettent en cause ce projet. Textor devra sans doute vendre ces fortes valeurs marchandes. Les supporters lyonnais enrageront concernant Almada, pépite annoncée du football mondial. Cependant, Igor Jesus pourrait rapporter encore plus d'argent à Eagle Football Group.

Foot : Attaquant du Brésil, rêve de Copa Libertadores avec Botafogo, qui est Igor Jesus ?

« Igor, c'est le plus beau transfert réalisé par nos scouts. Personne ne le connaissait il y a un an, et aujourd'hui il vaut 30 millions d’euros », indique dans L'Equipe Pedro Dep, un suiveur attentif de Botafogo au Brésil. Passé sous les radars des recruteurs après 4 ans aux Emirats Arabes Unis, Jesus a fait forte impression dans le club carioca. Il est même devenu international brésilien, marquant déjà son premier but avec la Seleçao. Pas mal pour celui qui devait succéder à Alexandre Lacazette du côté de l'OL. Au vu de ses performances actuelles, l'attaquant brésilien prend plutôt la direction de l'Angleterre où West Ham le convoite ardemment. Les Gones, sérieusement endettés, ne se plaindront pas longtemps du nouvel itinéraire d'Igor Jesus.