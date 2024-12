Malick Fofana vendu, l'OL fixe une condition

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Installé dans le onze type de l’Olympique Lyonnais, Malick Fofana fait le bonheur de Pierre Sage. L’entraîneur des Gones se verrait bien conserver l’ailier belge, à condition que le club rhodanien devienne un prétendant crédible pour remporter la Ligue des Champions.

Longtemps considéré comme un supersub, Malick Fofana a clairement franchi un cap. L’ailier de l’Olympique Lyonnais parvient enfin à se montrer à son avantage en tant que titulaire. Ses qualités de percussion et son efficacité (6 buts et 2 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues) en font un atout essentiel pour Pierre Sage. L’entraîneur rhodanien serait donc ravi de conserver l’international belge sur la durée. Mais pour y parvenir, le technicien pose une condition assez improbable.

« Pour répondre à la question "qu'est-ce que j'aime chez Malick ?", il me faudrait beaucoup de temps parce qu'il a beaucoup de qualités, a encensé Pierre Sage en conférence de presse. C'est un joueur qui a un panel de réponses aux situations de jeu qui est énorme, sachant que c'est un très jeune joueur parce qu'il est seulement né en 2005. C'est le plus jeune joueur de notre effectif, mis à part Enzo Molebe qui, lui, est né en 2007. Il entre dans ce cadre. C'est un joueur qui joue et qui s’impose. »

Sage veut garder Fofana

« Il a de multiples solutions pour attaquer et il a aussi une vocation à défendre, ce qui n'est pas souvent le cas chez les joueurs excentrés, donc c'est bien qu'il ait ce logiciel dès le départ. Il n’aura pas besoin des mises à jour nécessaires, s’est réjoui l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Je pense que ce sera un grand joueur et un joueur qui sera courtisé par des clubs qui veulent jouer la gagne en Ligue des Champions. Si l’OL revient dans cette course-là à un moment donné, on fera tout pour qu’il reste… » A priori, Lyon n'est pas encore tout à fait dans cette catégorie.