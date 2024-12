OL ‍: Mikautadze envoie un message inquiétant au PSG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dimanche prochain, et après un match contre Francfort, l'Olympique Lyonnais se déplacera au Parc des Princes. Georges Mikautadze n'a peur de personne et surtout pas du PSG.

Après un début de saison compliqué sous le maillot de l'OL, le buteur international géorgien a fini par trouver ses marques dans le rôle de supersub d'Alexandre Lacazette que lui a confié Pierre Sage. L'Olympique Lyonnais carbure dorénavant à plein régime, pour preuve, depuis neuf matchs, l'OL a marqué autant de points, 21 pour être précis, que le Paris Saint-Germain, prochain adversaire de Lyon dimanche prochain pour le dernier match de Ligue 1 de l'année 2024. Si les Gones sont encore à neuf longueurs des champions de France, la tendance est plutôt bonne pour Lyon, là où Paris suscite de gros doutes ces dernières semaines. Invité de Tant qu'il y aura des Gones, Georges Mikautadze ne le cache pas, il n'a pas du tout peur avant de voyage au Parc des Princes pour un choc qui peut changer la suite de la saison de Ligue 1, et pas que pour l'OL.

Mikautadze n'a pas peur du PSG

Alors que l'Olympique Lyonnais a deux rendez-vous cette semaine, à commencer par jeudi contre Francfort, l'attaquant international géorgien affiche sa confiance. « Paris est peut-être moins bien, mais ils ont des super joueurs. Nous, il faut qu’on continue sur cette dynamique. On a d’abord le match d’Europa League, et ensuite, on pourra se concentrer sur Paris. Mais le match contre le PSG, je le sens bien. Si on continue comme actuellement, on peut aller faire un bon truc à Paris », a confié Georges Mikautadze, qui cette saison a marqué cinq buts toutes compétitions confondues avec l'Olympique Lyonnais. Luis Enrique et le Paris Saint-Germain sont prévenus, l'OL n'arrive pas dans la capitale pour faire du tourisme et vise la victoire au Parc. Le choc de Ligue 1 est déjà lancé et cette fois le PSG n'est pas le grandissime favori, ce qui est déjà un sacré changement quelques mois seulement après la victoire parisienne en finale de la Coupe de France face à Lyon...sans Georges Mikautadze.