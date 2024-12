OL ‍: Tolisso vendu en urgence,13ME pour Textor

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Les choses seront claires pour l'OL l'hiver prochain lors du marché des transferts : vendre. Les Gones n'ont pas le choix, sous peine de descendre en Ligue 2 en fin de saison.

La DNCG a été claire avec l'OL : le club doit vendre cet hiver, sous peine de descendre en Ligue 2 en fin de saison. Pour ne rien arranger, les Rhodaniens ne pourront pas recruter non plus au mois de janvier. Les pensionnaires du Groupama Stadium devront avoir une stratégie bien en place afin de ne pas trop s'affaiblir sportivement. Surtout que cette saison, l'OL est dans le wagon de tête. Pas mal de joueurs sont déjà annoncés sur le départ, comme Ernest Nuamah, Gift Orban, Saël Kumbedi, Mahamadou Diawara, Anthony Lopes ou encore Maxence Caqueret. Mais quelques surprises pourraient aussi avoir lieu. Et Corentin Tolisso, en très grande forme, est concerné.

Tolisso vendu cet hiver par l'OL, une possibilité réelle existe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Corentin (@corentintolisso)

Selon les informations d'Ekrem Konur, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France plait en Turquie. Le club de Trabzonspor ne dira pas le contraire, lui qui souhaite prochainement passer à l'action pour convaincre le joueur et l'OL. Le spécialiste du marché des transferts précise même que les Gones souhaitent recevoir un montant compris entre 10 et 13 millions pour laisser partir Corentin Tolisso. Si l'ancien joueur du Bayern Munich a connu des périodes creuses à l'OL depuis son retour en provenance du Bayern Munich, le voilà revenu à un niveau très convenable. Certains voudraient même le voir revenir en équipe de France. Un départ, qui plus est en Turquie, serait une claque pour les fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais. Mais comme dit plus haut, les Gones ont cruellement besoin d'argent et une belle proposition ne sera pas refusée et ce, pour aucun joueur de l'effectif.