OL ‍: Mikautadze braqué par des hommes armés, il lâche 250.000 euros

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé en Europa League jeudi soir, Georges Mikautadze aurait pu vivre une semaine parfaite. Mais l’attaquant de l’OL s’est fait braquer à son domicile ce dimanche vers 21 heures selon Le Progrès.

Alors qu’il savourait encore son doublé à Qarabag et la victoire de l’OL dimanche face à Nice, Georges Mikautadze est vite revenu sur terre. Le Progrès révèle que l’attaquant géorgien a été victime d’un vol à main armée à son domicile dimanche aux alentours de 21 heures. Deux individus cagoulés sont entrés chez lui l'arme à la main afin de lui dérober des bijoux, des montres et de la maroquinerie de luxe. Un braquage spectaculaire et qui a forcément ébranlé l'attaquant géorgien de l'Olympique Lyonnais.

Mikautadze n'a pas subi de violence physique

Le quotidien local précise que l’ancien attaquant du FC Metz et de l’Ajax Amsterdam n’a subi aucune violence physique, même si les malfaiteurs l'ont menacé avec une arme et lui ont tout de même dérobé un butin dont le montant total est estimé à environ 250.000 euros. L’enquête a immédiatement été confiée à DCT (Division de la criminalité territoriale), qui tentera d’identifier et de retrouver les auteurs de l’agression dont Georges Mikautadze a été victime. Une affaire de plus qui rappelle notamment celles par le passé dont Nicolas Tagliafico ou encore Dejan Lovren ont été les cibles.