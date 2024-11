L'OL va prêter un de ses joueurs, négociations finales

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a quatre gardiens de but dans son effectif, et le club rhodanien sait qu'il faut alléger le vestiaire. Un départ se profile.

Le dossier Anthony Lopes, qui est dans sa dernière année de contrat avec l'OL, n'ayant pas été réglé, Pierre Sage a quatre gardiens de but dans son vestiaire, même si l'international portugais est clairement mis au placard sur ordre de John Textor. Titulaire indiscutable, Lucas Perri sait que sa doublure est Rémy Descamps, tandis que Justin Bengui est lui numéro trois dans la hiérarchie. Cependant, le portier de 19 ans pourrait rapidement changer d'air et découvrir un nouveau club, non pas définitivement, mais sous forme de prêt. C'est Mohamed Toubacher Ter qui en dit plus sur ce possible départ de Justin Bengui dans un club de National pour se faire la main.

Le 3eme gardien de Lyon en la personne de Justin Bengui est dans le viseur de QRM (prêt est à l’étude) !! #OL #QRM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 30, 2024

Le spécialiste du mercato explique sur X (anciennement Twitter) que l'Olympique Lyonnais discute avec le club normand de Quevilly Rouen Métropole, actuellement onzième du classement de National, pour un prêt de Justin Bengui. La formation normande est intéressée par le natif de Montbéliard, arrivé au centre de formation de l'OL en 2020 et qui cette saison a été remplaçant de Lucas Perri lors des matchs d'Europa League contre Hoffenheim, les Rangers et jeudi dernier contre Qarabag. Même si Mohamed Toubacher Ter précise que le deal n'est pas encore signé, le club haut-normand fait le forcing, car il affronte une pénurie de gardiens de but. Ainsi, ce week-end pour son match de 8e tour de Coupe de France, QRM n'a aucun de ses trois portiers. Il y a donc une forme d'urgence à trouver une solution avec l'Olympique Lyonnais.