OL ‍: Textor pose les bombes, Sage joue les démineurs

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Grand artisan des bons résultats de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage évolue pourtant dans un contexte difficile. L’entraîneur des Gones parvient à éviter les obstacles imposés par la direction.

Choisi après le départ de Fabio Grosso, c’était il y a plus d’un an, Pierre Sage a largement dépassé son statut initial de simple intérimaire. Le successeur de l’Italien s’est solidement installé sur le banc de l’Olympique Lyonnais, sauvé d’une relégation annoncée, et même qualifié pour la Ligue Europa. Une excellente trajectoire confirmée cette saison puisque le club rhodanien joue les premiers rôles en Ligue 1. Cela valait bien les félicitations du journaliste Martin Mosnier, qui rappelle les obstacles dressés par le propriétaire John Textor.

🎂❤️💙

Merci à tous pour votre soutien 🙏🏽

Allez l’@OL ! pic.twitter.com/8IgaiUP9DQ — Pierre Sage (@Pierre__Sage) December 1, 2024

« Il évolue quand même dans un environnement… John Textor lui fout des bombes dans le vestiaire à peu près à tous les mercatos, a commenté notre confrère d’Eurosport. Il a un effectif qui est ingérable, mal fagoté, avec trop d'attaquants. On lui supprime Cherki tant qu'il n'a pas prolongé, et quand Cherki a prolongé, il faut le remettre sur le terrain. Imaginez à quel point la gestion est compliquée pour Pierre Sage. Aujourd'hui pour moi, son plus grand mérite c'est qu'il est le seul dans ce club qui fait preuve de stabilité, qui va gérer les affaires courantes de façon rationnelle face à un propriétaire capable de faire un caprice. Lui il va gérer de façon rationnelle et permettre à son équipe d'avancer. »

Le pilier de l'OL

« Ça a été très dur en début de saison, parce qu'il a fallu gérer tout ça. Mais il a su activer les leviers, il a su faire confiance à Tolisso et à Lacazette, qui étaient à un moment au fond du seau et qui sont aujourd'hui essentiels. Il a su relancer Cherki qui était à la cave, et lui dire "maintenant tu as prolongé, cette équipe c'est la tienne". Et je ne parle même pas de la DNCG qui aurait pu en déstabiliser plus d'un. Avec tout ça, Sage c'est celui qui va presque incarner la charpente de l'OL et tenir cette équipe sur ses épaules. Rien que pour ça, un très grand coup de chapeau à lui », a félicité le journaliste.