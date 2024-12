Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage a l’embarras du choix à l’OL pour le poste d’avant-centre après la belle semaine réalisée par Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette, respectivement buteurs contre Qarabag et Nice.

En début de saison, Pierre Sage a eu de grosses difficultés à trouver son équipe type, notamment dans le domaine offensif. Rayan Cherki a été réintégré après le mercato et s’est imposé en maître à jouer de l'Olympique Lyonnais tandis que Malick Fofana a vite convaincu son entraîneur d’en faire un titulaire. A la pointe de l’attaque en revanche, Pierre Sage a tâtonné. Il a fait confiance à son titulaire et capitaine Alexandre Lacazette, mais l’international français a mis du temps avant de retrouver son meilleur niveau. Dans le même temps, Georges Mikautadze a peiné à s’acclimater à son nouveau club.

Résultat des courses, l’OL a joué sans buteur efficace pendant plusieurs semaines, mais ce problème est désormais derrière Pierre Sage qui peut compter sur deux attaquants qui ont retrouvé la confiance. La preuve, « Mikau » a marqué deux buts à Qarabag jeudi en Europa League et Lacazette lui a répondu avec un triplé mémorable face à Nice ce dimanche. Une excellente nouvelle pour l’entraîneur de l’OL. « J’ai tendance à penser que lorsque l’un sera performant, l’autre le sera aussi, et qu’ils vont se servir l’un et l’autre » espère Pierre Sage. Une concurrence saine est espérée à Lyon entre les deux attaquants, peu complémentaires et qui ne devraient pas beaucoup être amenés à jouer ensemble.

Pierre Sage peut compter sur deux buteurs en confiance

Ce sujet est néanmoins sensible dans la capitale des Gaules comme le révèle une source interne au club dans les colonnes du Progrès. « L’arrivée de Georges a un peu paniqué Alex, et le fait qu’Alex soit encore là a bloqué Georges » révèle une source au sein de l’Olympique Lyonnais. Pierre Sage le sait, il marche sur des oeufs avec ses attaquants et devra gérer au mieux le temps de jeu de Lacazette et de Mikautadze. Dans ce but, la participation de l’OL à l’Europa League est une bénédiction, et cette compétition va permettre au coach de 54 ans de bien répartir les temps de jeu. L’enjeu pour Lacazette sera de conserver sa place de choix n°1 dans les grosses affiches de Ligue 1 et pour cela, rien de mieux que d’empiler les buts comme il l’a fait dimanche face aux Aiglons.