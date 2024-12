OL ‍: Pierre Sage est trop fort, c'est l'amour fou

Dans : OL.

Par Alexis Rose

À l’image de Jordan Veretout, tous les acteurs et les suiveurs de l’Olympique Lyonnais sont tombés amoureux de Pierre Sage, l'entraîneur qui a réussi à sortir son club de la crise pour le ramener en haut de l’affiche.

Si le club rhodanien s’apprête à disputer deux matchs excitants, entre la réception de Francfort en Europa League jeudi pour une éventuelle qualification pour la phase finale et le déplacement à Paris dimanche pour s’inscrire encore plus dans la course au podium, c’est en grande partie grâce à Pierre Sage. Arrivé en novembre 2023 pour assurer l’intérim derrière Fabio Grosso, l’ancien directeur du centre de formation de l’OL a finalement réussi à conserver sa place en remplissant ses objectifs un par un. Au terme d’une deuxième partie de saison dernière folle, le coach de 45 ans a effectivement fait passer son club de la dernière place de la L1 à une qualification européenne, avec une finale de Coupe de France en prime. Et durant cet exercice 2024-2025, Sage confirme tout le bien que les Gones pensent de lui. Vu qu’après un départ compliqué, à cause d’une fin de mercato tendue, son OL est remonté dans le Top 5 de la L1 tout en réalisant une jolie campagne en C3. Autant dire que Sage est maintenant solidement installé sur son banc de touche. Au grand bonheur de Jordan Veretout, qui a quitté Marseille pour Lyon en fin d’été dernier grâce au discours de Sage.

« Il a tout l’avenir d’un grand entraîneur »

Veretout sur Sage

«on sent qu’il est amoureux du foot. Il a une expérience ailleurs que l haut niveau



Il y a un grand groupe,mais il arrive à le manager,il a ce discours où ts ls joueur adhèrent

« Je découvre le coach, l’humain aussi. Son coup de téléphone change tout quand je suis à Marseille. Il me parle de foot, de la vie, de ma famille. C’est quelque chose qui est touchant. À la fin du coup de fil, je lui ai juste dit ‘’coach, j’attends le feu vert et je viens vous rejoindre’’. Je le découvre jour après jour. C’est un coach qui débute et on sent qu’il est amoureux du foot. Il a une expérience ailleurs que le haut niveau. Mais s’il a les résultats, c’est qu’il a la bonne méthode. Ce n’est pas facile pour lui. Il y a un grand groupe, mais il arrive à le manager, il a ce discours où tous les joueurs adhèrent. Il y a des méthodes qui marchent, il ne faut pas lâcher. Il a tout l’avenir d’un grand entraîneur. Il est arrivé d’en bas, il est là, il a des résultats, ces joueurs adhèrent. On voit un beau Lyon. J’aime bien ces discours d’avant-match. C’est toujours réfléchi. C’est ce petit truc-là, où l’on voit des images parfois sur le rétro-projecteur. On a l’impression de se retrouver quand on avait 14-15 ans, mais au final, il a toujours ce truc qui nous fait dire qu’il a raison. Les causeries sont travaillées, sont posées, pas un mot en dehors de l’autre, tout est calé, c’est sa force », a lancé, dans les colonnes du Progrès, le milieu de terrain lyonnais, qui sait que l’OL peut espérer gagner un trophée pour la première fois depuis 2012 cette saison sous les ordres de Pierre Sage.