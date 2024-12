John Textor sous la menace du Qatar et de l’Arabie Saoudite

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré ses ennuis à l’OL, John Textor est sur un petit nuage depuis qu’il a remporté la Copa Libertadores avec Botafogo. Les problèmes vont cependant arriver au Brésil, car son entraîneur croule sous les offres.

Le week-end dernier, Botafogo a remporté la Copa Libertadores en venant à bout de l’Atletico Mineiro (1-3). Un immense bonheur pour John Textor, qui a empoché au passage un chèque de plus de 20 millions d’euros. Sportivement et financièrement, tout va bien à Botafogo, qui est indiscutablement le club qui se porte le mieux parmi la galaxie Eagle du propriétaire américain. John Textor risque néanmoins de vite retomber de son nuage au Brésil selon les informations du média spécialisé Bola Vip. Et pour cause, ce succès de Botafogo en Copa Libertadores a attiré les regards et les convoitises. Sur les joueurs du club brésilien bien sûr, et c’est plutôt une bonne nouvelle car de gros transferts pourraient voir le jour prochainement.

Textor risque de perdre son coach à Botafogo

Mais également sur l’entraîneur Artur Jorge, et c’est une moins bonne nouvelle. En effet, Botafogo n’est pas certain de pouvoir conserver son entraîneur portugais de 52 ans. Après le sacre de Botafogo, l’ancien entraîneur de Braga est très convoité et aurait d’ores et déjà reçu des offres du Qatar et de l’Arabie Saoudite pour la suite de sa carrière. Des intérêts en Espagne, en France et en Angleterre sont également évoqués par le média, qui ne cite aucun club précisément. La clause libératoire d’Artur Jorge à Botafogo est estimée à environ 5 millions d’euros par Bola Vip, qui semble croire à son départ. Un coup dur en perspective pour John Textor car même s’il va récupérer un chèque, le patron d’Eagle Football va devoir trouver un nouvel entraîneur pour Botafogo, lequel sera capable de marcher dans les pas d’Artur Jorge et de poursuivre la belle dynamique du club brésilien.