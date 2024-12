OL ‍: Rayan Cherki sanctionné par Pierre Sage ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage a surpris tout le monde dimanche en se passant de Rayan Cherki au coup d’envoi du match contre Nice. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Hugo Guillemet a révélé les raisons du choix de l’entraîneur de l’OL.

Pièce maîtresse du dispositif de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki était remplaçant à la surprise générale contre Nice dimanche. Titulaire en Europa League contre Qarabag, l’international espoirs français a fait les frais des choix de Pierre Sage pour la réception des Aiglons. Une façon pour l’entraîneur de l’OL de montrer à ses joueurs que personne n’est indispensable, même si ce choix a surpris dans la mesure où Rayan Cherki est l’homme en forme du côté de Lyon. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste Hugo Guillemet a révélé les raisons de cette décision de la part du staff lyonnais.

Pierre Sage a souhaité envoyer un message fort à l’égard de son milieu offensif en le sanctionnant après son mauvais match à Qarabag en Europa League. Et pour cause, malgré le succès 4-1 de l’OL jeudi soir, Pierre Sage n’a pas du tout apprécié la prestation trop individualiste de Cherki selon le spécialiste du club rhodanien pour le journal L’Equipe. « C’est une belle semaine de management pour Pierre Sage car il a réussi son turn-over à Qarabag en relançant Mikautadze qui a mis un doublé et qui a pris de la confiance. Et ce dimanche, c’est Lacazette qui met un triplé donc il a ses deux buteurs dans la poche. En plus, l’OL est l’équipe qui avec le PSG récupère le ballon le plus haut sur le terrain en Ligue 1, ça veut dire que ce qu’il travaille se voit » a expliqué le journaliste avant d'évoquer le cas Cherki.

Rayan Cherki sanctionné par Pierre Sage

« Et ça permet aux attaquants de se créer beaucoup d’occasions. Cherki, Fofana, Benrahma parviennent à amener le danger très vite sur le but adverse. Et puis il ne faut pas oublier Tolisso qui est revenu à son niveau d’avant la signature au Bayern Munich. Au pressing, il va chercher au niveau de Lacazette à chaque fois. Et son choix de ne pas titulariser Cherki était une façon de le sanctionner d’avoir été trop perso à Qarabag. Il a lancé Benrahma à la place et c’était l’homme de la première période » a révélé Hugo Guillemet dans l’Equipe du Soir. Un management parfait de la part de l’entraîneur de l’OL puisque Rayan Cherki est vite entré en jeu et s’est montré à l’aise, distribuant plusieurs caviars pour ses coéquipiers dont Alexandre Lacazette. A moins d’une nouvelle grosse surprise, le meneur de jeu lyonnais retrouvera sa place dans le onze de départ pour le match face à Angers samedi prochain.