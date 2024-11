OL ‍: Sage annonce la couleur, il est là pour plusieurs années

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le 30 novembre 2023, Fabio Grosso était limogé par l'OL. L'Italien laissait alors son poste d'entraîneur à Pierre Sage pour une année 2024 folle. Désormais bien ancré sur le banc, l'ancien directeur du centre de formation est de plus en plus ambitieux.

Il y a des anniversaires anecdotiques et d'autres qui ont une valeur inestimable comme avec Pierre Sage. L'entraîneur rhodanien fête sa première année sur le banc de l'OL. Fin novembre 2023, il succédait à Fabio Grosso alors que les Gones étaient derniers de Ligue 1 avec un seul succès et 7 points seulement. Alors directeur du centre de formation, il relançait totalement une équipe condamnée à la Ligue 2. Avec Sage, l'OL gagnait 15 de ses 21 derniers matchs pour se qualifier en Ligue Europa. Une dynamique exceptionnelle qui a perduré cette saison puisque Lyon est au 6e rang en championnat, réalisant aussi un parcours européen solide.

Sage veut rester longtemps sur le banc lyonnais

Une année de folie pour un homme qui n'avait jamais entraîné d'équipe professionnelle auparavant. C'était surtout inespéré pour Pierre Sage au début de son mandat. A l'époque, il ne cessait de répéter que sa mission n'était que temporaire et qu'il aiderait l'OL tant que John Textor le voudrait. Présent en conférence de presse avant la réception de Nice dimanche, l'entraîneur rhodanien a tenu un discours bien différent. Il a pris goût à son nouveau statut, voulant désormais s'inscrire sur le long terme à Lyon.

🗨 « Il y a un an, toutes les statistiques nous envoyaient en Ligue 2. Le changement de stratégie nous a amené où on est aujourd’hui avec une qualification européenne. »



🎙 À la veille de souffler sa première bougie à la tête de l'équipe, Pierre Sage a exprimé son amour et ses… pic.twitter.com/m2M5nsubTq — Olympique Lyonnais (@OL) November 29, 2024

« Je n’ai pas envie de tirer d’enseignement personnel. Je n’ai pas envie de souffler qu’une seule bougie. J’ai envie de m’inscrire dans la durée car j’aime le club. C'est un club important pour moi et qui mérite qu’on l’aime. […] Ce qui m’importe c’est de fêter de la bonne manière les un an et demi. Ma manière d’appréhender les choses est la même. Je souhaite travailler sur la durée et maintenant il faut que ça s’inscrive dans les résultats et la continuité », a t-il lâché. Une splendide ambition même si John Textor aura son mot à dire. L'Américain ne tolérera pas beaucoup de faux pas de l'OL alors qu'une qualification en Ligue des champions est vitale pour les Gones.