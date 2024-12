OL ‍: Ambre Godillon craque pour John Textor

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Avec l'actuelle ascension fulgurante de Botafogo, les observateurs et consultants croient de plus en plus que John Textor va réussir son pari à la tête de l'Olympique Lyonnais. C'était pourtant mal parti.

Les premiers pas de John Textor furent bien compliqués. Un certain nombre de recrues n'a pas donné satisfaction, le club a longtemps été proche de la relégation la saison dernière et des problèmes dans les vestiaires entre certains joueurs étaient des raisons de croire que le club filait droit à la catastrophe. Par-dessus tout, la situation financière du club est catastrophique à l'instant T. L'Olympique Lyonnais est surendetté et doit absolument renflouer les caisses. En attendant, de l'autre côté du globe, Botafogo cartonne. L'autre des clubs de John Textor vient de remporter la Copa Libertadores et culmine à la première place du championnat brésilien, à deux journées de la fin de la saison. Une situation qui rassure les observateurs et consultants quant à la capacité du dirigeant américain à faire de même avec Lyon.

« J'adorerais voir John Textor euphorique »

"Il va chercher Botafogo en 2e division et en fait la meilleure équipe d'Amérique du Sud ! Donc j'ai envie d'y croire pour l'OL" 🎙️Ambre Godillon#EDG pic.twitter.com/5dBWH4kztM — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) December 3, 2024

« Il va chercher Botafogo en deuxième division, il en fait la meilleure équipe d'Amérique du Sud. C'est comme si Saint-Etienne remontait et gagnait la Ligue des champions et jouait le titre en championnat. J'adorerais voir John Textor euphorique sur les pelouses de Ligue 1. Il a réussi à lever tous les leviers à Botafogo. Le levier sportif, Lyon est sur une montée en puissance. Concernant les actifs, à Lyon, il y a des joueurs qui ont pris de la valeur ces derniers mois. Factuellement, John Textor coche toutes les cases pour que le pari soit réussi », assure Ambre Godillon sur le plateau de « L'Equipe de Greg », qui voit bien l'Olympique Lyonnais continuer sa fulgurante renaissance.

Pour rappel, l'OL occupe actuellement la 5ᵉ place de Ligue 1 et ne compte que 4 points de retard sur la deuxième place. En Ligue Europa, la réussite lyonnaise est tout autant importante : les Gones sont dans le wagon de tête et occupent la 7ᵉ place, à 3 points de la première.