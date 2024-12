L1 ‍: Monaco gaspille et laisse filer la deuxième place

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 15e journée

Stade Auguste-Delaune

Reims-Monaco 0-0

Après le nul entre Marseille et Lille, Monaco avait l'occasion de faire une belle opération. Mais, son inefficacité offensive en a décidé autrement.

Avec un PSG-Lyon et un OM-LOSC programmés dans le week-end, Monaco avait une belle occasion de récupérer des points à Reims. Les Monégasques prenaient le match par le bon bout, dominant les Rémois. Néanmoins, ils tombaient sur une défense héroïque en première période. Agbadou réalisait notamment un tacle salvateur devant Minamino. Diouf n'était pas en reste au niveau des arrêts. Le gâchis de l'ASM redonnait espoir à Reims. Les Rémois se créaient la meilleure occasion mais Nakamura, seul devant le but, ratait le cadre de peu.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚



Nos Monégasques ramènent un point de Reims.



Rendez-vous ce mercredi au Stade Louis-II pour la réception du PSG 👊



0⃣-0⃣ #SDRASM pic.twitter.com/mRIxp3YFOq — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 14, 2024

Après le repos, Diakité trouvait la barre pour des Champenois toujours plus actifs. Le ballon allait d'un but à l'autre dans un match vivant. Néanmoins, le cuir trouvait rarement le cadre. Monaco était particulièrement maladroit dans la finition avec notamment un face à face raté par Minamino. Le Japonais tirait à côté. 0-0, Monaco reste 3e avec 30 pts. L'ASM reste à bonne distance du PSG et ne dépasse pas l'OM. Reims est 10e (20 pts).