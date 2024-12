L’OL, un énorme projet pour 2030

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Equipe majeure du paysage européen dans le football féminin, l'Olympique Lyonnais n'a paradoxalement pas de stade digne de ce nom. Un projet surprise pointe le bout de son nez pour 2030.

L’OL féminin, qui est toujours la version féminine du club lyonnais mais n’appartient plus à la holding de John Textor, se cherche un stade. Un problème récurrent car les Fenottes ne trouvent pas d’enceinte à la bonne taille. Le Groupama Stadium est bien trop grand et sonnerait le creux, y compris pour les matchs de Ligue des Champions. L’opération serait plus coûteuse que rentable, malgré le prestige du lieu. Dès lors, depuis quelques mois, l’OL féminin discute avec le LOU, le club de rugby de la ville qui possède le bail du stade Gerland. Mais aucun accord n’a été trouvé, et selon Le Progrès, les positions s’éloignent au point que le projet a été abandonné.

La Mairie de Lyon est favorable

Les solutions manquent pour un stade de taille respectable, entre 10 et 20.000 places, pour accueillir les filles victorieuses 8 fois de la Ligue des Champions. Résultat, à l’image de ce qu’avait fait Jean-Michel Aulas pour le Groupama Stadium, l’OL féminin envisage de construire son propre stade, en lieu et place du Stade Balmont de La Duchère. Un projet d’enceinte entre 15 et 20.000 places qui permettrait de redynamiser tout un quartier, entre les transports, les commerces et les activités. Tout cela à l’horizon 2030, car le fait qu’un stade existe déjà et appartienne à la ville de Lyon, va faciliter grandement les démarches, notamment au niveau des permis et de l'urbanisme. Cela aurait clairement un coût de plusieurs dizaines de millions d’euros selon Le Progrès, mais la Mairie y semble favorable même si le gros de l’apport viendra clairement de l’OL et de ses investisseurs.

« À ce stade, des discussions ont lieu concernant Balmont qui est un équipement municipal, mais aussi d’autres sites au sein de la ville. Lyon est aujourd’hui reconnue comme la capitale mondiale du foot féminin de haut niveau. En tant que maire qui aime sa ville, qui aime le foot et qui est féministe, c’est à Lyon intra-muros qu’il souhaite voir jouer l’équipe féminine » a ainsi confié l’équipe municipale au quotidien régional.