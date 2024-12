OL ‍: « ‍Lacazette a une caravane ‍», la menace Mikautadze se précise

Dans : OL.

Auteur d’un triplé face à Nice la semaine dernière, Alexandre Lacazette était titulaire samedi à Angers (0-3). Le capitaine de l’OL n’a pas brillé, au contraire de Georges Mikautadze, auteur d'un but splendide.

Une réelle concurrence est en train de voir le jour à l’Olympique Lyonnais entre Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. En début de saison, Pierre Sage n’était pas trop embêté pour faire son choix au poste de numéro neuf puisque l’international géorgien, débarqué en provenance du FC Metz pour 20 millions d’euros, n’était pas performant. Mais depuis quelques semaines, le numéro 69 de l’OL a trouvé la bonne carburation et empile les buts. Auteur de doublés face à Auxerre ou encore Qarabag, il reste derrière Lacazette dans l’esprit de Pierre Sage… mais jusqu’à quand ? La question mérite d’être posée après la prestation décevante du capitaine lyonnais à Angers, samedi.

D’autant que dans le même temps, Mikautadze a brillé en inscrivant un but sublime quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Une montée en puissance très intéressante de la part du Géorgien comme le souligne Florent Gautreau dans l’After Foot sur RMC. « Il y a un point intéressant à l’OL par rapport aux remplaçants, c’est Mikautadze. Lacazette a quand même et c’est légitime une petite caravane qui commence à le ralentir devant alors que Mikautadze est dans la force de l’âge. Il met un beau but, il prend de la confiance. Il est à Lyon, il porte ce 69, on se demandait si c’était la bonne idée pour lui de venir dans ce club, s’il avait le niveau pour jouer dans une équipe de ce standing » a-t-il analysé avant de conclure.

Mikautadze bientôt titulaire à la place de Lacazette ?

« C’est une vraie bonne solution. Bien sûr que Lacazette est le taulier, le bosse, le général on ne va pas y toucher. Mais savoir que dès la 60e minute de jeu ou dans la rotation, tu peux lancer un Mikautadze en forme, ça change la donne » estime le journaliste de RMC. La montée en puissance de l’ancien buteur de l’Ajax est d’autant plus intéressante pour l’OL que Lacazette n’offre plus les mêmes garanties que par le passé. Comme le souligne Le Progrès, l’ex-attaquant d’Arsenal a livré une prestation décevante samedi à Anjou.

« Ce qui ne tue pas rend plus fort »

« Coincé entre Bamba et Lefort, il n’a pas pu exister. A son actif, un ou deux mouvements collectifs en première période et un bon ballon pour Fofana. Mais il a toujours eu un temps de retard, il est donc resté muet. Personne ne lui en voudra. Pas le soir. Remplacé par Mikautadze qui a marqué un but exceptionnel » note le quotidien local qui en fait son flop du match dans son édition du jour. Autant dire que dans les jours et les semaines à venir, Pierre Sage devra bien gérer ses deux attaquants pour continuer de les concerner sans en perdre un des deux en route. Ses choix seront scrutés de près la semaine prochaine avec deux chocs au menu face à Francfort en Europa League puis contre le PSG en Ligue 1.