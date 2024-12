L’OL stoppe le délire et bloque Mikautadze

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La presse italienne affirme que la Juventus Turin est à l’affût pour récupérer Georges Mikautadze cet hiver. Mais pour l’OL, un départ de l’international géorgien en janvier est tout simplement inenvisageable.

Il y a six mois, l’Olympique Lyonnais a lâché 20 millions d’euros pour recruter Georges Mikautadze en provenance du FC Metz. L’idée du club rhodanien est clairement de faire de l’international géorgien le successeur d’Alexandre Lacazette à partir de la saison prochaine. Les rumeurs parues ce mercredi dans la presse italienne pouvaient donc surprendre puisqu’un potentiel départ de l’ancien Messin dès le mois de janvier est évoqué. La Juventus Turin est notamment sur les rangs pour le faire venir afin de renforcer un secteur décimé par les blessures de Vlahovic et de Milik.

OL : Mikautadze vendu pour sauver John Textor ? https://t.co/zCaJ08VABE — Foot01.com (@Foot01_com) December 4, 2024

L’inquiétude est légitime chez les supporters de l’OL, car on sait le club rhodanien dans l’obligation de vendre d’ici le mois de juin prochain afin de satisfaire les exigences de la DNCG et éviter une relégation administrative en Ligue 2. Mais pour le journaliste Olivier Salmon, Georges Mikautadze ne fait pas partie des joueurs que l’OL a prévu de sacrifier afin de renflouer ses comptes. « Il ne fait pas partie de la stratégie de vente des dirigeants lyonnais pour ce mercato hivernal qui approche. Joueur essentiel pour la rotation, voire plus » explique-t-il avant de conclure.

L'OL n'a pas prévu de vendre Mikautadze

« L'interdiction de recrutement imposée contre l'OL rendrait les négociations compliquées pour la Juventus » a publié sur son compte X notre confrère, qui n’imagine pas une seconde l’OL ouvrir la porte à la Vieille Dame pour le transfert de Georges Mikautadze. Il faudrait une proposition hors-sol du club turinois pour faire vaciller John Textor, mais la Juve n’est pas du genre à faire sauter la banque et encore moins en cours de saison. A moins d’une très grosse surprise, le numéro 69 de l’OL, auteur d’un doublé à Qarabag jeudi en Europa League, devrait donc rester au minimum jusqu’à la fin de la saison. Une excellente nouvelle pour Pierre Sage, qui dispose de deux attaquants en confiance dans son effectif en cette fin d’année 2024 et qui compte bien profiter de cette situation encore plusieurs mois.