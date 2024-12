OL ‍: Cherki et Fofana reçoivent une petite leçon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrive à l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato, Jordan Veretout a découvert de nouveaux coéquipiers. Et notamment les deux pépites de la Ligue 1 que sont Rayan Cherki et Malick Fofana.

A quelques jours d'un choc très attendu au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, où Lyon peut regarder le club de la capitale dans les yeux, Le Progrès a rencontré Jordan Veretout, arrivé l'été dernier de l'Olympique de Marseille. A 31 ans, le milieu de terrain a déjà connu pas mal de jeunes joueurs dans sa carrière, mais il avoue, dans le quotidien régional, qu'avec Rayan Cherki et Malick Fofana, l'OL a dans son effectif deux sacrés prodiges à même d'avoir une énorme carrière. Cependant, l'ancien joueur de l'OM explique que ses deux jeunes coéquipiers ont encore des choses à apprendre afin de continuer à progresser et répondre aux attentes énormes qu'ils suscitent du côté de l'Olympique Lyonnais, mais aussi en France concernant Cherki et en Belgique concernant Fofana.

Cherki et Fofana, l'OL a deux gros atouts

Le milieu de terrain se réjouit de jouer avec Rayan Cherki et Malick Fofana, mais il fait passer tout de même un message au duo de l'OL. « Ce sont deux très bons joueurs, jeunes, qui ont encore à apprendre. Rayan est quelqu’un de très mature qui a confiance en lui. C’est sa qualité première, dans le sens où il peut louper quelque chose, mais il va le retenter. Avec Malick, qui explose, ils sont encore jeunes. Mais attention, il faut qu’ils continuent à écouter, à travailler pour progresser. Il faut de temps en temps les replacer sur le terrain, car derrière, on peut vite être mis en difficulté. Mais ils font mieux de jour en jour au service de l’équipe. Ils ont une belle carrière devant eux », confie Jordan Veretout, qui espère que tout cela permettra à l'Olympique Lyonnais d'aller loin cette saison en Ligue 1 et en Europa League. En espérant surtout que John Textor ne soit pas obligé de vendre l'un des deux pour remplir les caisses de l'OL comme l'exige la DNCG.