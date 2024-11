Lacazette mis KO par Mikautadze, révolution à l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire contre Qarabag jeudi soir (1-4), Georges Mikautadze n’a pas manqué l’occasion de briller. L’attaquant géorgien de l’OL a inscrit un doublé et s’affirme comme un sérieux concurrent à Alexandre Lacazette.

Malgré des performances en demi-teinte depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette est toujours le titulaire aux yeux de Pierre Sage. Il n’y a qu’à regarder les compositions lyonnaises lors des gros matchs de Ligue 1 comme dans le derby face à Saint-Etienne pour s’en convaincre. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais est systématiquement aligné. Il faut dire que depuis le début de la saison, Georges Mikautadze ne brille pas, ce qui n’a pas motivé Pierre Sage à changer ses plans en attaque. Mais en ce mois de novembre, l’international géorgien est en forme. Buteur à deux reprises avec sa sélection lors de la trêve, il a également inscrit un doublé ce jeudi soir contre Qarabag en Europa League.

Et si l’heure était enfin au changement en attaque pour Pierre Sage ? La question mérite de se poser selon Régis Dupont, journaliste de L’Equipe présent au match contre Qarabag jeudi soir et qui se demande qui sera titulaire face à Nice dimanche. « Entre le Mikautadze que l’on a connu en début de saison et le Mikautadze actuel, il y a une énorme différence. D’ailleurs on le voit sur son deuxième but, il a un sang froid incroyable, ça contraste avec son début de saison où le moindre contrôle était difficile, on sentait qu’il avait perdu confiance. Il est sur la bonne voie et ça se voit aussi aux statistiques. Il avait inscrit un doublé contre Auxerre, donc ses deux dernières titularisations, c’est 4 buts » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

Mikautadze, une menace sérieuse pour Lacazette

« On le voit aussi en équipe nationale avec la Géorgie où il a marqué les deux fois pendant la trêve internationale. C’est un joueur très efficace, et je serais même tenté de dire qu’il est plus efficace que Lacazette aujourd’hui. C’est un fait » affirme le journaliste sur Chaîne L’Equipe, ouvrant le débat entre Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette pour cette fin d’année civile 2024. Pour l’instant, Pierre Sage est pleinement satisfait de la gestion de son effectif avec une rotation qui lui permet de concerner tout le monde. Mais le coach de l’OL va devoir trancher et à ce rythme, il n’est pas dit que Georges Mikautadze ne chipe pas la place de titulaire à Alexandre Lacazette.