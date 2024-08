OL ‍: Le transfert de Nuamah tombe à l’eau

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Gros coup de froid à l'OL, avec les négociations rompues avec Fulham pour le transfert d'Ernest Nuamah qui prenait forme. Seul Everton peut sauver le coup.

Poussé dehors en direction de la Premier League, Ernest Nuamah ne signera pas à Fulham, qui était le principal club désireux de le faire venir. Le journaliste Pete O’Rourke annonce qu’un accord n’a pas pu être trouvé et que l’ailier ghanéen ne viendra donc pas chez les Cottagers cet été. Fulham avait proposé un prix de transfert très bas, atteignant à peine les 15 millions d’euros, et les discussions ont été compliquées avec le club rhodanien. Il s’agissait là du dernier club intéressé par le joueur lyonnais. Et à moins d’une surprise de dernière minute, Nuamah devrait donc rester à l’OL cette saison, ou du moins jusqu’en janvier. L’ultime espoir réside une nouvelle fois en Everton, qui est sur les rangs du joueur lyonnais depuis quelques heures, mais n’a pas encore fait la moindre offre.