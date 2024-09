OL ‍: Le malaise Mikautadze enfin expliqué

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Georges Mikautadze ne réussit pas les débuts attendus sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Le buteur géorgien est l'une des grosses déceptions du mercato, mais il y a des raisons.

Zéro but, zéro passe décisive et un temps de jeu qui baisse de match en match. Arrivé dans l'euphorie générale au dernier mercato, alors qu'il semblait devoir rejoindre l'AS Monaco, Georges Mikautadze a beau être un amoureux fou de l'Olympique Lyonnais, cela ne lui permet pas d'échapper aux critiques. Tandis qu'Alexandre Lacazette connaît une nette baisse de régime, l'ancien messin ne parvient pas à s'imposer dans l'équipe de Pierre Sage, et forcément, cela suscite des interrogations. Car celui que les supporters de l'OL ont baptisé Le Roi Georges va rapidement devoir montrer qu'il méritait bien les efforts financiers faits par John Textor pour le faire venir. Mais Georges Mikautadze connaît visiblement un problème dont RMC a ouvertement parlé.

Mikautadze plombé par l'extra-sportif à Lyon

Au micro de l'After, Walid Acherchour a évoqué les performances médiocres de l'attaquant de 23 ans, et si le natif de Lyon n'est pas du tout au niveau attendu, c'est peut-être parce qu'il est né dans la capitale des Gaules et qu'à l'image de certains joueurs, il est rattrapé par cette situation personnelle. « Plus ça avance, et avec les échos que j’ai sur Mikautadze, plus je pense que c’était une très mauvaise idée d’arriver à Lyon. Et là, je ne parle pas que du sportif, je parle de l’extra-sportif. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n’est pas drôle. Mais, je me dis qu’un retour à Lyon, ce n’était pas la meilleure idée pour Mikautadze (...) On le sait les retours dans sa ville, les fréquentations, tout cela les clubs doivent en tenir compte », a confié Walid Acherchour, qui n'est pas allé plus loin dans son analyse, histoire de ne pas accentuer le malaise autour de l'attaquant international géorgien, auteur d'un Euro 2024 réussi avec son pays.

L'OL a d'autres soucis à régler

Pour l'instant, du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est silence radio absolu concernant le cas Georges Mikautadze, Pierre Sage ayant d'autres soucis à régler en même temps dans son vestiaire. La défaite de dimanche face à l'Olympique de Marseille a secoué tout le club, et cela ne restera pas sans effet. Maintenant, l'OL a la chance de pouvoir rapidement rebondir en Europa League avec la réception de l'Olympiakos jeudi soir au Groupama Stadium. L'occasion pour le club rhodanien de rebondir et pourquoi pas à Mikautadze de trouver le chemin des filets pour se remettre la tête à l'endroit après son transfert estival.