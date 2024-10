OL ‍: Lacazette souffre, Riolo est inquiet

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En petite forme ces dernières semaines, Alexandre Lacazette a marqué son premier but de la saison en Ligue 1 dimanche sur la pelouse du Havre. Ce qui ne masque pas un joueur sur le déclin selon Daniel Riolo.

Depuis quelques semaines, l’attaque de l’Olympique Lyonnais pète le feu et cette nouvelle dynamique est grandement incarnée par Rayan Cherki et Malick Fofana. Les deux ailiers de l’OL ont convaincu Pierre Sage d’en faire des titulaires indiscutables, et l’international espoirs français ainsi que la pépite belge lui rendent bien cette confiance. Face au Havre, ils ont encore été décisifs tout comme Alexandre Lacazette. Le capitaine lyonnais a marqué son premier but de la saison en Ligue 1, mais cela ne doit pas cacher son gros coup de moins bien selon Daniel Riolo.

OL : « Enfin », l’énorme soulagement de Lacazette https://t.co/djaEMW7KLs — Foot01.com (@Foot01_com) October 20, 2024

Dithyrambique sur l’OL après ce succès en Normandie, le journaliste de RMC a simplement nuancé sur Lacazette, confiant que selon lui, l’ancien buteur d’Arsenal était vraiment en difficulté et que ce but ne changeait rien à son analyse au sujet de l’international français. « Il y a eu un très bon match de Lyon, un peu comme l’OM contre Montpellier. Les deux clubs ont fait le même type de matchs avec les mêmes enseignements à tirer. En ce qui concerne l’OL, on commence à vraiment dessiner l’équipe. Cherki, c’est la plaque tournante, c’est le joueur par qui passent tous les ballons » a d'abord analysé Daniel Riolo avant d'évoquer le cas Lacazette.

Riolo doute de Lacazette mais s'enflamme pour Cherki et Fofana

« Lacazette, c’est plus compliqué mais son but va lui faire du bien. On voit quand même qu’il est moins bien, qu’il n’avance pas. Fofana par contre avance pour deux, lui ça se confirme, c’est fort, c’est tranchant et très intéressant. C’est une équipe qui commence à ressembler à quelque chose et qu’il va falloir commencer à reconsidérer pour les premières places » a lancé l'éditorialiste de l'After Foot, qui se demande si Alexandre Lacazette va pouvoir retrouver son meilleur niveau ou si le poids des années aura définitivement raison du Lacazette prime. Le général de 33 ans garde en tout cas la confiance de Pierre Sage pour le moment, malgré la concurrence de Mikautadze, Orban ou Zaha dans la capitale des Gaules.