OL ‍: Lacazette repris de volée, il a dépassé les bornes

Par Corentin Facy

Invité de RMC, Pierre Sage a fait quelques révélations sur la gestion de son vestiaire à l’OL et notamment de son capitaine Alexandre Lacazette, qu’il a dû reprendre de volée pour un manque d’implication.

En novembre dernier, l’Olympique Lyonnais a fait le choix d’installer Pierre Sage sur son banc en lieu et place de Fabio Grosso. Un choix payant puisque l’entraîneur français de 45 ans a réalisé une belle remontée l’an passé en faisant passer l’OL de la 18e à la 6e place, qualifiant ainsi son équipe pour l’Europa League. Mais les débuts de Pierre Sage n’ont pas été simples, car l’entraîneur rhodanien s’est rapidement confronté à une équipe en manque de leaders. Et les rares joueurs expérimentés qui composaient l’effectif à ce moment étaient loin de montrer le bon exemple à l’entraînement.

Invité de l’After Foot sur RMC, Pierre Sage a pris les exemples de Maxence Caqueret et d’Alexandre Lacazette, deux joueurs dont l’implication n’était pas suffisante fin 2023. « A l’issue de la première séance, je convoque Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette et je leur dis: ‘les gars, on ne peut pas s’entraîner comme ça, c’est impossible'. Il n’y avait rien, il n’y avait aucune intensité, aucune rigueur dans le fait de réussir les choses. Simplement une émotion plutôt négative qui prend rapidement de la place plutôt qu’une endurance à être performant dans le temps » raconte Pierre Sage sur les ondes de la radio, avant de poursuivre.

Pierre Sage a secoué Caqueret et Lacazette

« Dans tous les cas, je me doutais que je n’allais pas résoudre ce problème en cinq semaines puisqu’on était à cinq semaines de la trêve hivernale. Par contre, à partir du moment où la trêve hivernale a été finie et que me fonctions se sont confirmées, j’ai travaillé sur l’entrainabilité de l’équipe en faisant en sorte que l’intensité devienne l’élément central de notre système d’entraînement » a révélé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, dont la méthode semble avoir porté ses fruits puisque malgré un début de saison moyen, le club rhodanien a redressé la barre depuis quinze jours et semble sur la bonne voie.

En ce qui concerne Alexandre Lacazette, son implication n’est plus remis en cause, mais son efficacité va rapidement devoir revenir en Ligue 1 s’il veut aider l’OL à atteindre ses objectifs. Et sur ce point, Pierre Sage ne va pas pouvoir y faire grand chose.