OL ‍: Lacazette reçoit une folle demande après les JO

Par Eric Bethsy

Pendant qu’il disputait les Jeux Olympiques avec l’équipe de France, Alexandre Lacazette a sans doute appris l’existence de son sosie Edose Ibadin. De son côté, l’athlète nigérian connaissait déjà leur ressemblance et tient à en discuter avec son double.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont cru rêver. En lice sur le 800 mètres mercredi, un coureur ressemblait presque trait pour trait à Alexandre Lacazette ! A tel point que la comparaison a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Il s’agissait pourtant d’Edose Ibadin qui, lui, était au courant de l’existence de son sosie footballeur.

Hey @LacazetteAlex @equipedefrance @OL, jai un message à vous faire suivre de la part de @EIbadin, qui serait a priori chaud pour assister à la finale des @jeuxolympiques #FRAESP. L’article consacré à l’athlète nigérian de 800 m Edose Ibadin va suivre sur @20Minutes pic.twitter.com/oWzOqnH3Xg — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) August 9, 2024

« En 2018, j’ai reçu pour la première fois un message d’un pote sur les réseaux sociaux me parlant de Lacazette, a raconté le Nigérian à 20 Minutes. Dès que j’ai vu sa photo, ça m’a sauté aux yeux. En plus, on a le même gabarit, la même barbe, et peut-être même la même taille, non ? (Ibadin mesure 1,79m, soit 4 cm de plus que Lacazette, ndlr) » Une ressemblance assez bluffante qui incitait déjà les internautes à contacter l’athlète avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Quand Ibadin se prend pour Lacazette

« En temps normal, je reçois facilement une dizaine de messages par semaine sur Instagram, X et TikTok du type "Lacazette, est-ce toi ?", "on ne vous a jamais vus tous les deux dans la même pièce". Et là ces derniers jours, ça s’est encore accéléré, a raconté celui qui peut aisément se faire passer pour le Lyonnais. Quand je suis rentré au Nigeria il y a deux ans, on a commencé à beaucoup m’en parler. Et puis j’ai voyagé au Maroc cette année-là et les gens pensaient vraiment que j’étais Lacazette. Ils ont tenu à prendre des photos avec moi. Tout ça me fait délirer. »

Pourtant, Edose Ibadin n’est pas un grand fan de football. « Non, je vois seulement passer des mèmes de lui qu’on m’envoie en permanence. Ah si, il y a quelques jours, quand je me baladais dans le village olympique, j’ai pu voir Lacazette sur un écran. J’ai tout de suite dit "oh, c’est mon jumeau". J’aimerais le rencontrer un jour, qu’on prenne une photo ensemble et qu’on échange un peu », a lancé le coureur en espérant que son message parviendra jusqu’à l’intéressé.