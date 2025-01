OL ‍: « ‍Ferme-là ‍», L’Equipe du Soir s’attaque à John Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lyon vient d’enchaîner cinq matchs sans victoire et cela ne plaît pas du tout à John Textor, qui débarque ce lundi à Lyon et qui pourrait faire sauter le fusible Pierre Sage.

Pierre Sage était à cinq minutes d’un grand bonheur dimanche après-midi à Nantes, mais Mostafa Mohamed a finalement égalisé dans les derniers instants, privant l’OL de sa première victoire depuis la réception de Montpellier le 4 janvier dernier. Depuis, les Gones ont enchaîné les contre-performances et cela commence à fortement déplaire à John Textor. Le patron de l’Olympique Lyonnais débarque ce lundi dans la capitale des Gaules et Pierre Sage peut trembler car l’entraineur de 45 ans est en grand danger. Une situation de tension maximale que désapprouve fortement Régis Brouard. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, l’ancien entraîneur de Caen ou encore de Nîmes a poussé un énorme coup de gueule, critiquant à la fois les journalistes qui évoquent en permanence un potentiel départ de Pierre Sage mais surtout John Textor. Car pour le consultant de la Chaîne L’Equipe, il est totalement fou de mettre sur la sellette un tel entraîneur.

Régis Brouard s'emporte contre John Textor

OL : Textor arrive à Lyon, Pierre Sage en danger ! https://t.co/MtEfK6dg4Y — Foot01.com (@Foot01_com) January 27, 2025

« Foutez lui la paix, franchement ! C’est un bon mec, un bon entraîneur, il l’a montré et démontré. On lui presse le citron par derrière, il reste toujours très calme, il a toujours des très bonnes analyses de son équipe, que ce soit bien ou pas. Il est toujours très juste dans ce qu’il dit. Laissez les entraîneurs travailler, laissez les tranquille un petit peu. A un moment, stop, arrêtez-vous. On ne se rend pas compte de cette pression négative. Il faut peu de sérénité, un peu de tranquillité car les joueurs le sentent. Textor, qu’il l’a ferme ! Je suis désolé de parler comme ça, mais stop » a commenté Régis Brouard, défendant Pierre Sage à 100% et qui espère que John Textor ne fera pas l’erreur de se séparer de son entraîneur en ce début de semaine alors que se profile un bouillant Olympico sur la pelouse de Marseille dimanche soir. Chez les supporters, on est également sur cette ligne et on attend avec fébrilité la décision que prendra John Textor dans les prochaines heures.