OL ‍: Textor arrive à Lyon, Pierre Sage en danger ‍!

L'Olympique Lyonnais patine en Ligue 1 et le nul ramené par l'équipe de Pierre Sage de son déplacement à Nantes confirme ce passage à vide. John Textor est attendu ce lundi à Lyon et cela pourrait être chaud.

Le propriétaire de l'OL arrive dans les prochaines heures dans la capitale des Gaules. Et si ce voyage ne s'est pas improvisé dans la foulée du nul de son club à la Beaujoire, puisqu'il s'agissait dans un premier temps de faire enfin certifier les comptes de l'Olympique Lyonnais, mais le dossier Pierre Sage s'est invité à cette visite, confirme RMC. On le sait, et il ne l'a pas démenti, John Textor pense très fort à Paulo Fonseca pour succéder à l'entraîneur français, malgré les miracles réalisés par ce dernier depuis un an. L'Américain n'est pas loin de penser que Pierre Sage a fait le maximum avec l'Olympique Lyonnais, mais que désormais, il fallait passer à autre chose afin de relancer une dynamique qui s'est essoufflée depuis plusieurs matches en Ligue 1, l'élimination en Coupe de France étant un coup brutal supplémentaire.

Pierre Sage et l'OL, c'est du 50-50

Ramenez moi Fonseca pic.twitter.com/AifzJI706L — . (@Aouariste) January 26, 2025

Le média spécialisé confirme que du côté de John Textor le limogeage de Pierre Sage n'est pas un sujet tabou, précisant qu'une source interne à l'Olympique Lyonnais parlait d'un « 50-50 » au sujet de la situation du technicien français. Forcément, on peut penser que tout repose sur la décision de Paulo Fonseca, qui la semaine passée avait réservé sa réponse après s'être entretenu avec le propriétaire d'Eagle Football Group, lequel lui avait d'abord parlé de Botafogo avant d'évoquer la possibilité de prendre la place d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

Une possibilité qui suscite des avis divergents du côté des supporters, puisque dimanche, lors du match à Nantes, une banderole de soutien à Pierre Sage a été exhibée dans le parcage des fans de l'OL, même si sur les réseaux sociaux certains estimaient que l'heure était venue de passer à autre chose face aux performances actuelles de l'effectif lyonnais. La seule certitude dans ce dossier, c'est que John Textor n'en fera qu'à sa tête, le dirigeant américain ayant déjà prouvé dans le passé qu'il n'avait que faire de l'opinion des autres.