OL ‍: Cherki s’est pris une claque XXL, quelle réponse ‍!

Par Guillaume Conte

La bonne série de l'OL est clairement liée au retour de Rayan Cherki, déchainé contre les Glasgow Rangers. L'été pourri qu'il a vécu l'a transformé.

Depuis Kylian Mbappé l’an dernier avec le PSG, rarement un joueur sorti d’un loft a eu autant d’impact sur son équipe. Intenable sur les quatre derniers matchs, le milieu de terrain est déchainé comme jamais. A l'image de son doublé de passes décisives contre les Glasgow Rangers ce jeudi soir, où il a aussi régalé techniquement. Poussé dehors par l’OL cet été, il n’a pas trouvé preneur dans des circonstances très bizarres, où le clan Mbappé qui le représente n’a pas su gérer les intérêts du PSG puis de Dortmund, alors que des offres de clubs secondaires de Premier League ont été repoussées. Résultat, pour éviter de passer une saison blanche, Rayan Cherki a accepté de prolonger avec un salaire revu à la baisse. Et depuis, le changement d’attitude, l’efficacité et le dynamisme du Franco-algérien en font de lui un joueur décisif.

L'été compliqué de Cherki

Enfin le décollage pour Rayan Cherki, toujours annoncé comme la future pépite qui va faire trembler la Ligue 1, mais qui n’arrivait pas à répondre aux attentes. Cet été compliqué pourrait bien lui avoir été bénéfique selon Sofiane Zouaoui, persuadé que le meneur de jeu s’est pris une bonne claque en voyant que les clubs ne se battaient pas pour le faire venir. De quoi revenir à l’OL avec une bonne dose d’humilité, surtout qu’il a été très loin d’être considéré comme un cadre de l’équipe olympique par Thierry Henry lors des JO de Paris 2024.

« Cherki pour la première fois de sa carrière a vu la réalité lui dire qu’il était pas si extraordinaire, sans porte de sortie au mercato, menacé de banc pendant un an. Le déclic pour se bouger. J’y croyais plus mais c’est peut-être la prise de conscience cette fois », a osé espérer le chroniqueur du Club des 5, qui se remet à y croire avec le talent et la confiance de Rayan Cherki pour enfin atteindre le niveau qui lui est promis depuis quelques années désormais.