OL ‍: Cherki refuse cette dernière offre

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n'a toujours pas prolongé avec son club formateur. Et le vice-champion olympique a déjà refusé cette dernière porte qui se proposait à lui.

A deux jours de la fin du mercato en Turquie, les dirigeants de l'OL attendaient de savoir si Rayan Cherki allait répondre favorablement à une proposition de Galatasaray. Le club stambouliote était en effet le dernier en date à faire une offre au milieu offensif de l'Olympique Lyonnais. Entré dans l'ultime année de son engagement avec le club de John Textor, Cherki avait été cité d'abord au PSG, où un accord avait été trouvé au moins de juin, mais qui finalement était oublié suite à un contact supposé avec le Borussia Dortmund. Sauf que le club allemand n'est pas allé au bout du dossier, laissant le joueur de 21 ans sans solution, même si des clubs italiens sont également venus prendre des renseignements avant de repartir en attendant que Rayan Cherki soit éventuellement libre. Car tandis que L'Equipe annonçait une possible prolongation de contrat à Lyon pour le médaillé d'argent des Jeux Olympiques de Paris, Galatasaray est subitement entré dans la danse.

Cherki a répondu à la Turquie

Forcément déçu de ne pas avoir pu ramener l’or mais à jamais reconnaissant d’avoir eu la chance de vivre cette aventure unique avec vous💙🤍❤️

MERCI♾️@olympics @paris2024 pic.twitter.com/JWLgzpF5mE — Rayan Cherki (@rayan_cherki) August 11, 2024

En Turquie, le mercato ne ferme que ce vendredi, et cela pouvait être une opportunité pour Cherki de découvrir un nouveau club et un nouveau championnat à l'heure où il sait que Pierre Sage ne lui fera aucun cadeau. Mais, à 48 heures de la deadline en Turquie, FootMercato rèvèle ce mercredi que le joueur lyonnais a finalement refusé de signer avec Galatasaray, et plus globalement en Turquie. Autrement dit, Rayan Cherki sera au moins jusqu'au mercato d'hiver 2025 dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais. A voir si d'ici à cette date, il signera une prolongation qui changerait évidemment tout dans l'avenir du joueur. Une fin heureuse est toujours possible pour celui qui a longtemps été considéré comme la future merveille de l'OL et du football français, mais peine à confirmer tout cela.