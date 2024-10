OL ‍: Bientôt libre, Tagliafico lâche une info

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Alors que son contrat expire en juin prochain, l’Olympique Lyonnais a choisi de conserver Nicolas Tagliafico. Le club rhodanien espère convaincre le latéral gauche de prolonger son contrat. Mais pour le moment, l’international argentin prévoit simplement de rester en Europe.

Avec Nicolas Tagliafico, l’Olympique Lyonnais a fait une exception. La direction refuse l’idée d’aligner un joueur susceptible de partir libre dans quelques mois. D’où la mise à l’écart de Rayan Cherki jusqu’à sa récente prolongation de contrat. Mais en ce qui concerne le latéral gauche, l’ancien directeur sportif David Friio a choisi de le conserver au risque de le perdre sans la moindre indemnité.

L'OL a pris un risque

« Oui, il est en fin de contrat dans un an et c’est un risque qu’on veut prendre, car on sait aussi ce qu’il peut nous apporter, expliquait le dirigeant avant sa mise à pied le mois dernier. C'est un joueur qui a une grinta et une attitude, un leadership naturel et qui répond présent en toutes circonstances et on est vraiment fier d’avoir un joueur comme lui. » D’autant qu’avec son expérience, l'Argentin de 32 ans représente le soutien idéal pour accompagner le Brésilien Abner Vinicius. Reste à savoir si le champion du monde 2022 acceptera de prolonger. Dans son entretien accordé à ESPN Argentina, Nicolas Tagliafico n’a pas donné la réponse.

En tout cas, un retour dans le championnat argentin n’est pas d’actualité. « J'ai de la famille en Argentine, donc bien sûr, un jour, j'y retournerai pour finir ma carrière, a répondu l’ancien joueur de Banfield et Independiente. Mais aujourd’hui, pour être honnête, je ne sais pas. Aujourd'hui, non. Mais dans quatre ou cinq ans… Je ne sais pas. Aujourd'hui j'ai la tête en Europe, je veux y rester le plus longtemps possible. Mais ensuite, je ne sais. Aujourd'hui je dis non mais dans trois ou quatre ans, avec les enfants et d'autres paramètres, je pourrais dire que je veux repartir en Argentine. » Déjà un point positif pour l’Olympique Lyonnais.