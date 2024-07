OL ‍: Aucune offre pour une star, Lyon choqué

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a un champion du monde dans son effectif, mais visiblement le club de John Textor n'a aucune offre pour Nicolas Tagliafico. Pourtant, les portes de l'OL sont grandes ouvertes.

Vainqueur du Mondial 2022 et de la Copa America 2024 avec l'Argentine, Nicolas Tagliafico a encore un an de contrat avec Lyon, mais du côté des dirigeants de l'OL on souhaite trouver un club susceptible de venir chercher le défenseur de 31 ans avant la fin du mois d'août. John Textor et Laurent Prud'homme, le directeur général de l'Olympique Lyonnais, sont à l'écoute des propositions pour le coéquipier de Lionel Messi, mais à en croire Le Progrès, à ce jour rien n'est arrivé sur le bureau des responsables de l'OL, lesquels sont pourtant prêts à faire un gros effort pour se séparer rapidement de Nicolas Tagliafico.

Tagliafico libéré par l'OL au mercato ?

B I C A M P E O N E S

🏆🏆 pic.twitter.com/nFqZF09Ecu — Nico Tagliafico (@nico_taglia) July 16, 2024

Nos confrères du quotidien régional expliquent ce mercredi que Nicolas Tagliafico « pourrait être libéré...s’il a des offres », mais à ce jour ce n'est pas encore le cas alors que le mercato entre dans son dernier mois. A deux semaines de la reprise de la Ligue 1, et un déplacement à Rennes pour l'équipe de Pierre Sage, l'avenir de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam est loin d'être clair. Il y a quelques semaines, on avait évoqué l'intérêt de Benfica pour Tagliafico, mais le club de Lisbonne n'a jamais fait une offre à l'Olympique Lyonnais et la piste n'a donc pas duré longtemps. Pour l'instant, tout cela le cas du défenseur international est donc à l'arrêt même si le club rhodanien ne masque pas du tout son désir de voir Nicolas Tagliafico voguer vers d'autres cieux.