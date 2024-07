L'OL va virer du monde, trop c'est trop

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, l'OL a démarré sa préparation avec un solide succès 7-0 contre une formation de N3. Les nouvelles recrues ont côtoyé les cadres lyonnais ainsi que les jeunes pousses. Un effectif riche, sans doute trop pour Pierre Sage.

A l'image de son succès 7-0 contre la modeste équipe de Chassieu-Décines, l'OL est déchaîné depuis le début du mercato estival. Malgré un budget incertain avec le feuilleton interminable des droits TV, les Lyonnais enchaînent les recrutements : Moussa Niakhaté, Abner, les transferts définitifs de Nuamah, Caleta-Car et Baldé. Le jeune espoir Alejandro Gomez Rodriguez devrait compléter cette liste la semaine prochaine. C'est un signal positif concernant les nouvelles ambitions du club rhodanien. Néanmoins, l'OL doit aussi penser à vendre des joueurs. Depuis le 1er juillet, seuls Skelly Alvero et Tino Kadewere ont officiellement quitté le club lyonnais.

Pierre Sage ne veut pas plus de 25 joueurs

L'OL a besoin d'argent frais pour compenser tous les achats dont certains très onéreux. Moussa Niakhaté a par exemple coûté 31 millions d'euros. Mais, vendre permettra aussi d'y voir plus clair d'un point de vue sportif. C'est ce qu'a souligné Pierre Sage à l'issue du match de préparation de samedi. Pour l'entraîneur lyonnais, il faudra vite dégraisser un effectif devenu trop fourni pour être géré efficacement.

« Le dégraissage de l'effectif est nécessaire. Avec Mahamadou Diawara qui n'est pas retenu à l'Euro U19, on sera 25 et d'autres doivent encore revenir. Après ce sont des joueurs, des humains et pas des contrats de travail », a lâché l'entraîneur de l'OL dans des propos relayés par @Goneback. Sont visés des indésirables du club, notamment les nombreux joueurs prêtés par l'OL la saison dernière. Cependant, l'OL ne pourra se passer de vendre des cadres de Pierre Sage en cas d'offres intéressantes. Rayan Cherki va ouvrir le bal en attendant peut-être Maxence Caqueret, Nicolas Tagliafico ou encore Jake O'Brien.