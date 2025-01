L’OL n’y arrive plus, les joueurs doutent de Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Battu à Brest (2-1) samedi lors de la 17e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais affiche moins de certitudes depuis la reprise. Le mercato hivernal serait-il à l’origine de cette méforme ? L’ancien Gone Sidney Govou s’interroge.

On pouvait presque parler de victoire inquiétante face à Montpellier (1-0). Une semaine plus tard, l’Olympique Lyonnais a confirmé les craintes en s’inclinant à Brest. Il faut croire que la trêve hivernale n’a pas fait du bien à l’équipe rhodanienne moins convaincante depuis la reprise. L’entraîneur Pierre Sage avait pourtant assisté à des séances d’entraînement rassurantes pendant la semaine. Selon lui, ses joueurs n’ont absolument pas la tête ailleurs malgré le mercato en cours et le contexte difficile.

Le trading de Textor en cause

Ce n’est pas la sensation de Sidney Govou qui s’interroge sur les conséquences de la stratégie du propriétaire John Textor. « Je me pose la question : est-ce que la situation actuelle du club ne pèse pas sur les joueurs ? L’année dernière, Pierre Sage avait véhiculé la révolte, mais c’est un moteur qui fonctionne pour une mission précise, a commenté l’ancien Lyonnais dans sa chronique pour Le Progrès. L’objectif est de se qualifier en Ligue des Champions. Mais dans la tête des joueurs, ce n’est pas pareil si tu sais que tu ne seras plus là la saison prochaine ou dans deux semaines. »

« Ils ne le diront jamais, mais je pense qu’ils sont impactés psychologiquement, comme d’ailleurs l’ensemble des personnes au club, a remarqué le consultant. Le départ de Caqueret me fait quelque chose. Après celui d’Antho (Lopes), on sent que le club prend une autre tournure. Il y a un nouvel actionnaire, une nouvelle façon de penser. Je ne suis pas sûr que la formation fasse partie de ses priorités. Ils sont là pour faire du trading. » Là encore, l’ancien président Jean-Michel Aulas ne valide sûrement pas les plans de son successeur américain.