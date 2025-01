L’OL c'est l'enfer, Jeffinho a prévenu Luiz Henrique

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A l’image de Thiago Almada qui fait l’objet d’un prêt gratuit, Luiz Henrique se verrait bien quitter Botafogo pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pourtant pas le meilleur plan de carrière selon Jeffinho. L’ancien Gone déconseille fortement à son compatriote brésilien de signer au club rhodanien.

A peine arrivé à l’Olympique Lyonnais, Thiago Almada a bénéficié d’un beau geste de la part de son nouveau coéquipier Lucas Perri. Le gardien des Gones a gentiment laissé son numéro 23 au milieu de terrain. Ce cadeau de bienvenue relayé sur les réseaux sociaux pourrait bien conforter Luiz Henrique dans son envie d’imiter l’Argentin.

👀 Le numéro 23 était déjà pris, mais la négociation avec Lucas Perri n'a pas été longue pour Thiago Almada 🤝🦁 pic.twitter.com/u76mDFcoXD — Olympique Lyonnais (@OL) January 17, 2025

Rappelons que l’ailier de Botafogo aimerait lui aussi profiter de la passerelle d’Eagle Football pour atterrir à Lyon cet hiver. Pour le moment, sa situation reste incertaine et un transfert au sein d’une autre formation n’est pas à exclure, sachant que la holding de John Textor a besoin de liquidités. Alors du côté de Botafogo, on tente de retenir Luiz Henrique comme on peut. Son coéquipier Jeffinho, peu emballé par son passage à l’Olympique Lyonnais, a conseillé à son compatriote brésilien de rester à Rio de Janeiro.

De la mauvaise publicité pour l'OL

« Jeffinho a essayé de convaincre Luiz Henrique par tous les moyens de rester, a révélé l’ancien président de Botafogo Carlos Augusto Montenegro dans Resenha Alvinegra. Il lui a fait part de son expérience et que ce n'était pas une bonne décision de partir à l'OL et Luiz Henrique continue de dire qu'il veut partir. » Autrement dit, Jeffinho, qui a définitivement quitté Lyon cet hiver, ne lui a pas fait une description flatteuse du club rhodanien. Un avertissement apparemment insuffisant pour dissuader Luiz Henrique. Après les titres remportés en championnat et en Copa Libertadores avec Botafogo, l’ancien joueur du Betis Séville semble déterminé à franchir un cap et à retenter sa chance en Europe.