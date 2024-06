L'OL adore ce crack à 13 ME, la concurrence est énorme

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL compte bien se montrer actif cet été sur le marché des transferts. Parmi les chantiers jugés comme prioritaires par la direction lyonnaise : l'attaque.

A Lyon, il faudra faire des choix forts cet été. Pas mal de changements sont attendus. En attaque, les Gones devraient faire face à une perte énorme, à savoir celle d'Alexandre Lacazette. Sauf rebondissement, l'international français devrait rallier la Saudi Pro League, qui lui a fait une proposition qu'il aura du mal à refuser. De ce fait, l'OL multiplie les pistes pour le remplacer. Si Georges Mikautadze est ciblé prioritairement, les Rhodaniens ont également des plans B. Et comme souvent depuis quelques mois, l'OL lorgne sur des profils qui évoluent en Belgique.

Une nouvelle pépite à l'OL pour remplacer Lacazette ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kévin Denkey (@kevindenkey)

Selon les informations d'Olivier Salmon, la direction lyonnaise est en effet très intéressée par la possibilité de recruter Kevin Denkey cet été. L’attaquant du Cercle Bruges sort d'une saison remarquable en Jupiler Pro League, avec 23 buts en 28 matchs cette saison. De quoi se faire remarquer par Lyon mais également d'autres formations de Ligue 1. Le consultant rajoute d'ailleurs que le RC Lens, le LOSC et l'AS Monaco sont aussi de la partie pour enrôler le Togolais de 23 ans. L'attaquant, en fin de contrat en juin 2026 avec Bruges, est estimé à quelque 13 millions d'euros. Un peu plus si les Belges ont sous la main plusieurs offres. A l'Olympique Lyonnais d'avoir les meilleurs arguments pour arracher Denkey. Mais si rien ne change, c'est la Ligue 1 qui devrait se renforcer en cas d'arrivée du prodige togolais. Tout devrait prochainement s'accélérer dans ce dossier. A noter que Denkey connait déjà bien la France pour avoir évolué du côté du Nîmes Olympique et de l'AS Béziers. Un retour en France et qui plus est en Ligue 1 serait une belle promotion pour un joueur qui aspire au plus haut niveau.