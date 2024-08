Deux gros transferts en attente à l'OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Auteur d’un énorme début de mercato estival, l’Olympique Lyonnais n’en a pas encore fini avec son marché des transferts, puisque des départs plus ou moins importants sont notamment attendus par la direction sportive.

Le club rhodanien n’a pas lésiné sur les moyens pour renforcer l’effectif de Pierre Sage en vue de l’exercice 2024-2025, au cours duquel Lyon retrouvera la Coupe d’Europe et visera une belle place en Ligue 1. Suite à un recrutement hivernal déjà bien salé, l’OL a dépensé plus de 60 millions d’euros pour faire venir des joueurs comme Moussa Niakhaté (31,9 ME), Georges Mikautadze (18,5 ME) ou Abner (8 ME). Si Lyon a aussi profité de l’été pour lever les options d’achats de Nuamah, Mangala, Benrahma, Baldé et Caleta-Car, les Gones veulent maintenant vendre des joueurs pour éclaircir l’effectif de Pierre Sage.

L’OL doit vendre avant de recruter à nouveau

D’après les informations de beIN Sports, deux dossiers sont prioritaires à Lyon : Anthony Lopes et Rayan Cherki. « Reste également à savoir si le club lyonnais voudra encore réaliser un ultime coup sur le mercato. Il faudra pour cela attendre la vente d’Anthony Lopes, qui tarde à se concrétiser, et voir l’évolution du dossier Rayan Cherki. Le crack tricolore déçoit les fans rhodaniens et a un bon de sortie en cas de belle offre », peut-on lire sur le site du média sportif.

Lopes et Cherki sur le départ à Lyon ?

⚠️ Mis a jour⚠️

Lepenant : Nantes ?

Orban : Brest ?

O’brien : Everton✅

Lovren : loft

Paul4 : Molenbeek ?

Lopes : ?

Sanchez Da Silva : Troyes✅

Cherki : Dortmund , psg ?

Kumbedi : ?

Amin Sarr : prêt ou Eredivisie

Sinaly : Bologne ?

Caqueret : Bayer ?

El Arouch : Bota✅ — Lib 🦬 (@LiberoGrand3) August 1, 2024

Disposant d’un effectif bien trop conséquent, malgré trois compétitions à disputer tout au long de la saison prochaine, Pierre Sage n’est donc pas contre l’idée de se séparer de deux enfants lyonnais. Tout simplement parce que le gardien portugais est désormais deuxième dans la hiérarchie derrière Lucas Perri, et parce que Cherki a fait le tour de la question à Lyon et qu’un transfert à Dortmund l’attend après les Jeux Olympiques. Après avoir réglé ces deux dossiers, et d’autres départs, les Gones pourront compléter leur effectif avec des dernières recrues pour former le meilleur groupe possible afin de ramener l’OL au sommet du football français.