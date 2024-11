Cherki en soldes, la Juve veut achever l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans l’obligation de vendre pour équilibrer ses comptes, l’OL risque de subir plusieurs offensives pour Rayan Cherki cet hiver. La Juventus Turin s’est ajoutée à la liste des prétendants de l’international espoirs français.

En raison de sa situation financière difficile, l’Olympique Lyonnais pourrait être contraint de se séparer de plusieurs joueurs majeurs dès le mois de janvier. Les noms de Malick Fofana et de Rayan Cherki ont déjà été évoqués puisque l’international belge et le milieu offensif français sont indiscutablement les deux joueurs à la plus forte valeur marchande au sein de l’effectif rhodanien. Liverpool, le Real Madrid et le PSG sont à l’affût pour récupérer Rayan Cherki, dont le profil fait également des émois en Série A. Et pour cause, le site Tutto Juve l’affirme en ce début de semaine, Thiago Motta est sous le charme du gaucher de 21 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

L’entraîneur italien de la Juventus Turin a lui aussi flashé sur Rayan Cherki et aimerait le faire venir chez les Bianconeri lors du mercato hivernal. L’intérêt de la Juve pour l’international espoirs français n’est pas nouveau. L’été dernier, alors que le joueur n’avait plus qu’un an de contrat dans la capitale des Gaules avant de prolonger jusqu’en 2026, la Juve était déjà sur les rangs. Mais, la faute à un mercato copieux, le club turinois n’avait plus les moyens de soumettre une offre correcte à l’OL pour Cherki.

La Juve se mêle du dossier Rayan Cherki

Cet hiver, en raison de la situation financière difficile de Lyon, relégué administrativement par la DNCG, l’actuel 6e de Série A se verrait bien en profiter pour rafler la mise avec une offre au rabais pour le milieu offensif né à Lyon. Reste maintenant à voir si John Textor ouvrira la porte à un départ de celui qui est un titulaire indiscutable aux yeux de Pierre Sage, alors que l’homme d’affaires américain a promis aux supporters qu’il ne vendrait pas les meilleurs joueurs, ni les préférés des supporters. On attend maintenant que John Textor tienne ses promesses et refuse donc toutes les offres pour Rayan Cherki cet hiver. Même si dans les faits, il sera certainement difficile de dire non à des propositions supérieures à 20 millions d’euros pour celui qui a brillé vendredi avec les Espoirs contre l’Italie, inscrivant un but et délivrant une splendide passe décisive.