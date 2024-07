La Ligue 1 sur BeIN, Textor et l'OL enragent

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'OL est le premier club à avoir pris la parole après l'attribution des droits télévisuels, et c'est clairement une mauvaise décision de la LFP selon John Textor.

En ce dimanche 14 juillet, toute la Ligue 1 et la LFP avaient rendez-vous pour trancher sur l’attribution des droits TV du championnat de France. C’est DAZN et BeIN Sports qui ont raflé la mise, le plate-forme britannique récupérant huit matchs sur neuf, et la chaine qatarie prenant une des affiches de chaque journée. Une décision qui a beaucoup fait parler puisque jusqu’au dernier moment, le désaccord s’est fait ressentir entre les présidents des différents clubs. L’OL est entré dans la danse assez tardivement, mais a fait connaitre un avis tranché et favorable à la création d’une chaine 100 % Ligue 1 qui représente pour eux l’avenir du football à la télévision, contrairement aux droits télé à l’ancienne sur des chaines différentes. L’OL n’a pas été entendu, et la réaction de John Textor a été aussi immédiate que tranchante.

Textor l'a mauvaise et montre un exemple

« Félicitations à BeIN Sports ! Le réseau PSG a une fois de plus obtenu le droit de lancer des promotions du PSG sur les matchs de l’OL », a enragé le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, pour qui la chaine qatarie est trop impliquée dans la gestion du PSG pour être un média neutre mettant en avant la Ligue 1. Une référence aussi à un passage d'un match de Lyon diffusé par BeIN Sports à l'étranger, et qui se coupait en partie pour faire la pub d'une rencontre avec le PSG. Que John Textor préfère une solution où la Ligue gérait ses propres droits est une chose, mais le boss de l’OL va beaucoup plus loin et accuse clairement Nasser Al-Khelaïfi de jouer avec ses deux casquettes pour faire à peu près ce qu’il veut du football français.