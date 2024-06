Droits TV ‍: M6 assassine l'idée de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

M6 diffusera avec TF1 les meilleurs matchs de l'Euro, et notamment la finale. Mais du côté de la chaîne, on est sidéré par l'idée émise par la Ligue 1 de créer sa propre chaîne pour diffuser le championnat.

A désormais deux mois presque jour pour jour du premier match de la saison de Ligue 1, prévu le 16 août, personne ne sait qui diffusera cette rencontre. Pas plus d'ailleurs que les autres. Tandis que Canal+ prend clairement son temps pour éventuellement sauver ce qui peut l'être pour le football français, l'idée que laisse diffuser la Ligue de Football Professionnel c'est qu'elle a déjà tout prévu ou presque afin de créer sa prochaine chaîne, à l'image de Cfoot, éphémère chaîne lancée en 2011 et qui n'avait pas fait long feu. Du côté des chaînes classiques, on évite de trop taper sur Vincent Labrune et les clubs de Ligue 1, mais à l'entame de l'Euro 2024, M6, qui a acheté une partie des droits de cette compétition, est sans complaisance avec notre championnat.

La Ligue 1 ne fait plus tant recette à la télévision

Successeur de Nicolas de Tavernost aux commandes de M6, qui donnera notamment la finale de l'Euro, David Larramendy estime que cette fameuse chaîne 100% Ligue 1 est vouée à un échec brutal et que tout cela ressemble à une mauvaise blague. Se confiant ce samedi dans L'Equipe, le patron de la chaîne qui à une époque s'était vantée en 1996 d'être « 0 % foot, 100 % M6 » poignarde dans le dos cette éventuelle porte de sortie de la LFP. « La Ligue pourrait lancer sa chaine avec 100 % des matches à 25 euros par mois, avec un objectif

de 2 millions d'abonnés ... C'est très optimiste. C'est cher, d'autant qu'il existe des alternatives comme la Ligue des champions. Il y a aussi eu l’exemple peu convaincant de Mediapro et de sa chaîne Téléfoot à un tarif d'abonnement similaire. Je ne suis pas sûr que ce soit réaliste, fait remarquer, à juste titre, David Larramendy, qui ne postule pas non plus à l’achat d’un des lots de la Ligue 1, celui du magazine en clair du dimanche soir. A priori, nous ne nous positionnerons pas, à moins d'une opportunité fantastique. C'est d'abord un événement de télé payante. »

Chaque jour qui passe rend la situation de plus en plus crispante, car très clairement l'intérêt des chaînes pour la Ligue 1 n'est plus aussi énorme qu'avant. Même si on voit mal le championnat disparaître des écrans de télé, ce qui serait une catastrophe pour les 18 clubs de Ligue 1, il va bien falloir que quelque chose se passe et très rapidement. Il est vrai que l'actualité politique, le début de l'Euro 2024 et la proximité avec les Jeux Olympiques de Paris ont mis la L1 loin des préoccupations. Jusqu'à quand ?