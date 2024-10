Thuram et Lautaro, l'Inter envoie la facture au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG connait le prix à payer pour s’offrir Marcus Thuram et Lautaro Martinez, les deux buteurs de l’Inter qui sont régulièrement associés à Paris par la presse italienne dans l’optique du prochain mercato estival.

Il manque un buteur au Paris Saint-Germain et c’est une véritable aubaine pour la presse européenne, qui fait chaque jour ses gros titres sur l’intérêt du club de la capitale pour tel ou tel attaquant. En Italie, l’été dernier, il a beaucoup été question du transfert de Victor Osimhen mais Luis Enrique a mis son véto à la venue du buteur nigérian, qui a ensuite été prêté à Galatasaray. Depuis, ce sont les noms de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram qui reviennent en boucle. Mais la presse transalpine a cette fois été plus précise en révélant le prix que le PSG devrait payer si Luis Campos voulait recruter le duo magique de l’Inter Milan lors du prochain mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Thuram (@thuram)

Le champion d’Italie en titre n’est pas vendeur à première vue car Thuram et Lautaro sont de loin les meilleurs joueurs offensifs de l’équipe et leur complémentarité a permis aux Nerazzurri d’atteindre les sommets ces derniers temps. Néanmoins, l’Inter ne refusera pas toutes les offres sans même regarder le prix proposé et selon le site Inter Live, une offre de 200 millions d’euros pour le package composé de Lautaro et de Thuram pourrait faire céder l’Inter. Il faut dire que le club milanais n’est pas soutenu par un état ou par un mécène mais bien par un fonds d’investissement américain, Oaktree.

Luis Enrique aime Thuram et Lautaro, mais...

En cas de grosse proposition défiant toute concurrence, l’Inter pourrait donc céder et accepter le départ de ses stars offensives, car une telle somme permettrait de les remplacer. La question est maintenant de savoir si du côté du PSG, on est vraiment prêt à lâcher 200 millions d’euros pour recruter deux joueurs, d’autant que ceux-ci jouent dans un système bien particulier à l’Inter, dans une attaque à deux pointes, un système totalement différent du 4-3-3 parisien. Luis Enrique apprécie Thuram et Lautaro, comme écrit à plusieurs reprises par la presse italienne. Mais la tendance n’est pas du tout à ce que le PSG recrute les deux joueurs. Il va donc falloir trancher et logiquement, l’Inter ne fera aucun cadeau à Paris sur le prix des joueurs.